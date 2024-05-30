Белый дом разрешил Киеву наносить удары по целям в РФ

Администрация президента США негласно разрешила Украине наносить удары по целям в РФ, но "исключительно на границе с Харьковом", сообщают американские СМИ.

Администрация президента США, следуя указанию Джо Байдена, негласно разрешила Украине наносить удары с использованием американского оружия по территории РФ, но "исключительно на границе с Харьковом" с целью защитить город, подвергающийся атакам РФ. Об этом в четверг, 30 мая, сообщают американское издание Politico и телеканал CNN.

По словам одного из собеседников Politico, президент США Джо Байден недавно поручил своей команде снять ограничения для использования Украиной американского оружия "для ответного огня в Харькове" и разрешить ВСУ "атаковать в ответ войска РФ, которые наносят или готовятся нанести удар по Украине", - цитирует издание слова американского чиновника. При этом, подчеркнул источник издания, Украина не может использовать американское оружие для ударов по гражданской инфраструктуре в РФ, а также поражать военные цели в глубине российской территории.

США разрешили Киеву проявлять "гибкость" для отражения атак РФ

Украина обратилась к США с просьбой снять ограничения на удары по военным целям в РФ после активизации наступательных действий РФ в Харьковской области в мае, сообщил чиновник. В ответ Белый дом позволил Киеву проявлять "гибкость" при отражении атак российских войск на границе с Харьковской областью, сказал Politico другой источник.

Как подчеркивает издание, Украина теперь может использовать предоставленное США оружие, чтобы сбивать ракеты, выпущенные из России в сторону Харькова , уничтожать российские истребители, сбрасывающие бомбы на территорию Украины, а также наносить удары по войскам РФ, скопившимся на северо-восточной границе.

WP: США разрешают Украине применять их ЗРК по целям в России

Накануне газета The Washington Post (WP) сообщала, что США разрешают Украине использовать переданные ей системы ПВО, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, для уничтожения ракет и истребителей над территорией России, если те представляют угрозу для Украины.

Чехия и Финляндия разрешили Киеву наносить удары по целям в РФ

Вооруженные силы Украины могут атаковать цели на территории РФ оружием, полученным от Финляндии, заявила 29 мая в интервью изданию Uusi Suomi глава МИД страны Элина Валтонен. Украина ведет оборонительную войну против РФ, а потому вправе наносить удары по военным объектам на российской территории, пояснила министр. С аналогичным заявлением 30 мая выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.