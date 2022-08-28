Власти Харькова: По городу снова нанесены удары

На 186-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 28 августа (время московское).

Обстрел Харькова

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Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях обстрела города. Снаряды попали "туда, куда прилетало уже неоднократно", написал он в Telegram-канале. "Одно административное здание разрушено. О жертвах на данный момент информации нет", - добавил градоначальник.

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В Сарненском районе Ровненской области под ракетный удар со стороны России попал "объект военной инфраструктуры", заявил глава региональной администрации Виталий Коваль. По предварительным данным, жертв нет, отметил он.

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По Харькову нанесены удары, сообщила советник главы облсовета Наталья Попова. "Возможно, центр города. Всем в укрытия!" - написала чиновница в Facebook , не приводя подробности.

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США видят в отказе России подписывать итоговый документ по результатам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия стремление заблокировать формулировки, которые признавали существенный риск нарушения норм радиационной безопасности на Запорожской АЭС. Неприятие российской стороной таких формулировок перед лицом "подавляющего международного консенсуса" подчеркивает необходимость дальнейших призывов со стороны Соединенных Штатов и других стран в адрес Москвы прекратить военную деятельность вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над станцией Украине, говорится в сообщении Госдепартамента США.

Зеленский провел совещание по ситуации на фронте в режиме "секретно"

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Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Office/ZUMA/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями сектора обороны и безопасности. На мероприятии присутствовали руководители ВСУ, разведки, министерств обороны и внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны, сообщается на сайте главы государства. Участники встречи, среди прочего, заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, а также обсудили потребности украинской армии и координацию с международными партнерами страны.

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В Севастополе на территории аннексированного Крыма вновь сработала система противовоздушной обороны, утверждает "губернатор" Михаил Развожаев. По предварительным данным, над морем в районе мыса Херсонес был сбит беспилотный летательный аппарат.

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Украинские военные отразили наступления российских войск на пяти направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Новопавловском, Славянском и Харьковском, сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ. На остальных направлениях армия РФ продолжает артиллерийский и танковый обстрел, усилия сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсона, частей Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, сообщают в ВСУ.

Глава МИД Украины обсудит в Швеции и Чехии санкции в отношении РФ

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Дмитрий Кулеба Фото: FranckCoffrini/AFP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с 29 по 31 августа посетит Швецию и Чехию, сообщает МИД страны. Поездка организована по поручению президента Украины Владимира Зеленского с целью "консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию", сообщили в ведомстве.

В Швеции у Кулебы запланирована встреча, в том числе с премьер-министром страны Магдаленой Андерссон, а основными темами переговоров станут "противодействие российской агрессии, дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная поддержка Украины, путь к членству в ЕС и восстановление Украины". В Чехии глава украинского МИДа примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, на которой будут обсуждаться ограничения на выдачу виз россиянам и восьмой пакет санкций Евросоюза.

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За прошедшие сутки в направлении украинских дунайских портов "Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск" прошли 11 судов с 45 тыс. тонн агропродукции. Это рекорд с начала войны, сообщили в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины . С марта через дунайские порты было перевезено более 4 млн тонн зерна – это больше, чем было переправлено другими видами транспорта, подчеркнули в ведомстве. "Динамика прироста существенная. Если в марте наши порты переработали на экспорт только 16,5 тыс. тонн сельхозпродукции, то уже в июле показатель составлял почти 1,4 млн тонн", - указали в ведомстве, добавив, что мощность портов можно довести до 25 млн тонн груза в год.

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Оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области нет, но в плановом режиме власти готовятся к разным сценариям, заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Круглосуточный комендантский час, который власти вводили в День независимости Украины, "показал свою эффективность", поскольку "удалось свести к минимуму риски для гражданских", добавил он. Новый учебный год в Харьковской области начнется в онлайн-режиме, сообщил Синегубов.

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Авиакомпании с 30 августа смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний. Такой маршрут сократит время в пути ориентировочно на 30-35 минут, уточняет собеседник агентства. После начала российского вторжения в Украину в 11 аэропортах юга России и аннексированного Крыма был введен режим ограничения полетов, который с тех пор неоднократно продлевался.

Украинское командование "Юг" - об обстреле позиций россиян в Херсонской области

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Украинское оперативное командование "Юг" подтвердило ракетные удары по позициям россиян в Херсонской области. "Огневые задачи наших ракетно-артиллерийских подразделений реализованы ударом по трем точкам управления в Херсоне и Дарьевке", - говорится в сообщении военных. Кроме того, удары нанесены по складам вооружения в Любимовке и Херсоне. Мост и переправа через реку Ингулец в Дарьевке "находятся под огневым контролем ВСУ, они разрушены и не функционируют", сообщает "Юг".

Депутат херсонского облсовета Сергей Хлань также сообщил об ударе ВСУ по штабу российской армии, оборудованному на заводе "Сокол" в Новой Каховке.

Об обстреле Каховской ГЭС и Новой Каховки пишет и агентство ТАСС со ссылкой на оккупационные власти региона: "Каховскую ГЭС и Новую Каховку в Херсонской области за день трижды обстреляли ВСУ, в центре города пожар". Ранее украинские СМИ опубликовали видео последствий обстрела, снятые местными жителями. На кадрах виден дым, поднимающийся с территории завода. Автор ролика говорит, что "завода "Сокол“ нет, внутри все точечно разбомбили, ничего не осталось".

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель исключил создание объединенной европейской армии. "Ни одна из 27 армий не будет заменена объединенными европейскими силами. Нам просто нужно объединить наши силы, скоординировать свои действия и лучше инвестировать в оборону", - сказал он в интервью австрийской газете Kronen Zeitung . Боррель подчеркнул, что общие расходы ЕС на оборону сопоставимы с Китаем и в четыре раза выше российских, но в результате долгового кризиса страны Евросоюза вступили в фазу разоружения и "не могут справиться с текущими вызовами".

"Дело не только в военной мощи. Европа была основана как мирный проект. От насильственного воздействия - к убеждению. Торговля приносит взаимную зависимость и должна вести к миру. Права человека - это свобода и уважение. Сегодня этого уже недостаточно. Россия использует торговлю как оружие. Мир стал опасным местом. Члены ЕС должны понять, что в случае необходимости мы должны защищать себя и что для этого нам нужны инструменты", - заявил Боррель.

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Логотип компании "Мотор Сич" (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/T. Scholz

Российские силы нанесли удар по территории завода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщило Минобороны РФ. В результате были поражены производственные цеха, в которых ремонтировали вертолеты украинской армии, утверждает российское ведомство. Кроме того, в районе Никополя в Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище.

FT: Главы МИД стран ЕС - за приостановку соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам

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Главы МИД стран ЕС намерены на предстоящей неделе поддержать предложение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на три источника. "Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням. Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах.

Еще один собеседник издания заявил, что участники саммита в будущем "хотят выйти за рамки приостановки упрощения визового режима", добавив, что к концу года могут быть внесены более серьезные изменения. Единого мнения по поводу дополнительных мер в Брюсселе пока нет, подчеркивает FT.

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"Война не может быть дешевой. Кто-то теряет свою жизнь или дом, а кто-то - комфорт. Агрессия РФ меняет правила игры для европейцев. Эта зима заставит вас пересмотреть привычки. Но мы благодарны тем, кто понимает приоритеты: свободная Европа и конец газовому шантажу", - написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Киев: Спецслужбы РФ пытают сотрудников Запорожской АЭС

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Российские спецслужбы пытают сотрудников оккупированной Запорожской АЭС, чтобы они ничего не рассказывали инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции, утверждает государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Ранее об угрозах сотрудникам станции со стороны военных и похищении людей анонимно рассказали сами работники АЭС.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко допустил отмену "трибунала" над украинскими военнопленными, который российские оккупационные власти планировали провести в городе.

"Сейчас мы имеем сдержанный оптимизм по этому "трибуналу". Надеемся, что его отменят. Видели активную к нему подготовку, но в конце недели оккупанты и сняли охрану, и возвращают технический персонал работать в филармонию. С одной стороны, там все готово, а с другой - не видим активных действий по подготовке этого "трибунала". Учитывая все остальное, такой сдержанный оптимизм, что он не состоится", - сказал Андрющенко.

По его мнению, на планы РФ могла повлиять резкая международная реакция. "Все в комплексе, видимо, сработало на то, чтобы оккупанты пока взяли оперативную паузу. Мы видим уменьшение агрессивной риторики относительно "трибунала", - заключил Андрющенко.

Хроника событий 28 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 августа 14.00 - 23.59 >>>

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