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Акция в поддержку украинских военнопленных перед российским консульством в КраковеФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance
ПолитикаУкраина

В ООН обеспокоены возможным "трибуналом" в Мариуполе

Виталий Кропман
36 мин. назад

В УВКПЧ ООН напомнили, что международное гуманитарное право запрещает создание судов исключительно для военнопленных и что умышленное лишение их права на справедливую правовую процедуру - военное преступление.

https://www.dw.com/ru/v-oon-obespokoeny-vozmozhnym-tribunalom-nad-ukrainskimi-voennoplennymi/a-62901319

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено возможными судебными процессами над украинскими военнопленными, которые могут в ближайшие дни начаться в захваченном Россией Мариуполе. Об этом во вторник, 23 августа, заявила в Женеве официальный представитель ведомства Равина Шамдасани, сославшись на фотографии и видео, на которых изображены построенные в здании Мариупольской филармонии железные клетки, которые, по-видимому, будут использоваться для содержания военнопленных.

В УВКПЧ ООН располагают информацией о том, что пленные подвергались пыткам и опасаются смертных переговоров."Мы напоминаем, что международное гуманитарное право запрещает создание судов исключительно для военнопленных и что умышленное лишение военнопленного права на справедливую и надлежащую правовую процедуру является военным преступлением", - цитирует Шамдасани агентство dpa. Она напомнила, что согласно международному праву военнопленные не могут быть осуждены за участие в военных действиях. По словам Шамдасани, УВКПЧ запросило независимый доступ к пленным.

Так называемый "трибунал" в Мариуполе

22 августа "глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин в очередной раз подтвердил намерение до конца лета провести в Мариуполе "трибунал" над украинскими военнопленными. "Полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова", 23 человека уже арестованы и содержатся в других местах", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения показательного "судилища" над пленными защитниками "Азовстали" любые переговоры с Кремлем будут невозможны.

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