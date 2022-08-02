Реакция в Украине: решение РФ по "Азову" - продукт пропаганды и провокация

Признание в России украинского полка "Азов" террористической организацией вызвало возмущение украинских властей и политиков. Представители украинского гражданского общества обвинили Москву в правовом нигилизме.

"Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации", – такое решение объявила судья Верховного суда России 2 августа. Она добавила, что исполнение этого решения начинается немедленно. Однако российское информагентство "ТАСС" отметило, что решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в порядке апелляции.

Трансляция заседания суда для журналистов

В сообщениях из Москвы сказано, что суд продолжался в закрытом режиме и при отсутствии представителей "противоположной стороны". Трансляцию заседания включали только для прессы и только на стадии допроса свидетелей. В результате суд объявил лишь резолютивную часть решения, а его мотивы остались неизвестны.

Странный вердикт

"Немного странно звучит: страна, стоящая в шаге от того, чтобы быть признанной спонсором терроризма и нарушающая любые правила и обычаи ведения войны, признает какую-то организацию террористической…", - так после обращения корреспондента DW публично отреагировал на решение российского суда по поводу "Азова" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он уверен, что это судебное решение не будет иметь правовой ценности для всего мира, не повлияет на переговоры по обмену пленными и является "чисто внутренним пропагандистским продуктом".

Пленные украинские солдаты, защищавшие завод "Азовсталь"

Подоляк напомнил, что добровольческого батальона "Азов" не существует с 2014 года: с тех пор это отдельный отряд специального назначения в составе 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. А также, что это подразделение "действовало исключительно в пределах юридически мотивированных компетенций, а российская юрисдикция вообще не распространяется на территорию Украины, и поэтому решение является правовым нонсенсом". Таким образом, решение российского суда является "незаконным использованием внутренней юрисдикции для маскировки своего умышленного нарушения прав военнопленных", подытожил советник главы президентского офиса.

Это мнение разделяет и депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Егор Чернев. "Азов" осуществляет свою деятельность в рамках украинского и международного права, не действует за пределами Украины и выполняет только лишь задачи по обороне государства Украина. Поэтому признание его террористической организацией со стороны России является правовым нигилизмом и полным абсурдом", - подчеркнул политик в интервью DW.

Такую же позицию занимает и парламентская оппозиция. Депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев сказал DW, что еще в 2015 году Верховная Рада призвала международное сообщество признать РФ государством-агрессором, а в мае этого года призвала мир признать эту страну спонсором терроризма. "Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде проект обращения к цивилизованным странам и международным организациям, в том числе и ЕС, с призывом признать РФ государством-террористом, виновным в уничтожении украинских военнопленных в Еленовке 28 июля. Это террористический акт. Это скрытая казнь. И если в мире возникло террористическое государство с ядерным оружием - мир не может закрывать на это глаза", - сказал Арьев.

Реакция общества

Фото с места гибели украинских военнопленных в Еленовке

Командование полка "Азов" также назвало решение российского суда попыткой оправдать "военное преступление и публичную казнь" военнопленных защитников Мариуполя в Еленовке". "Мы призываем Государственный департамент США и уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными, признать РФ государством-террористом. Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание - это соучастие", - сказано в обращении командования "Азова".

Начать в Украине масштабные акции протеста против российских преступлений в отношении украинских пленных и распространить их по всему миру призвал экс-председатель Донецкой ОВА, ныне президент "Боевого братства Украины" Павел Жебривский. "Теперь они на так называемых "законных основаниях" могут осуждать вышедших из "Азовстали". Без поднятия огромной волны массового сопротивления и массовых акций у дипломатических институций России во всем мире мы вряд ли сможем надеяться на должную реакцию и сохранить жизнь наших военнопленных", - сказал Жебривский.

В свою очередь, глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, имеющая опыт участия в переговорах об освобождении украинских пленных, назвала признание "Азова" Верховным судом РФ "террористической организацией" не имеющим ничего общего с правом. "Это подразделение Нацгвардии в структуре министерства внутренних дел. Признать его террористической организацией сродни признанию террористической организацией всех Вооруженных сил Украины, защищающих свою страну от вторжения террористов", - сказала DW Матвийчук.

Слабость международных организаций

Правозащитница уверена, что Украина должна требовать реакции Запада. Но сейчас мир находится на таком этапе развития событий, когда заявления по осуждению действий РФ на Москву не повлияют, отметила правозащитница. Между тем, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил по украинскому телевидению, что Организация Объединенных Наций, выступавшая гарантом безопасности защитников "Азовстали" после их выхода, до сих пор не ответила на запрос Украины относительно теракта в Еленовке на временно оккупированном Донбассе.

"У нас есть коммуникация с Международным комитетом Красного Креста. С Организацией Объединенных Наций у нас ситуация хуже. Я направляю официальные письма и запросы. Я это сделал в первый же день после этой трагедии. Но никакого сигнала, даже неофициально, я не получил. Говорю это публично", - заявил омбудсмен.

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