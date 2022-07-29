"Кредиторы все помнят". Какими будут последствия дефолта "Нафтогаза"

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Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на этой неделе впервые не выплатила платежи по еврооблигациям. Почему вообще стал возможен дефолт и к чему это может привести?
С недавних пор национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", единственным акционером которой является государство, должна согласовывать с правительством любые действия с еврооблигациями. Кроме того, Кабинет министров Украины приказал коммерческой компании изменить условия кредитных договоров. Дело в том, что в связи с войной Украина сейчас проводит переговоры со всеми кредиторами по отсрочке выплат по долгам, в том числе по долгам государственных компаний. "Сейчас государство консолидирует все имеющиеся ресурсы на первоочередные нужды. Финансирование армии, подготовка к отопительному сезону, выплата пенсий, возобновление критической инфраструктуры", - объяснил подобный шаг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем канале в Telegram.
Поэтому последние две недели "Нафтогаз" пытался убедить владельцев еврооблигаций отсрочить на два года выплаты по кредитам. В июле компания должна была оплатить 335 миллионов долларов тела кредита и 12,3 миллиона долларов процентов по одному выпуску еврооблигаций, а также почти 43 миллиона евро процентов - по другому. Поскольку держатели евробондов не приняли предложение, 26 июля состоялось официальное объявление дефолта "Нафтогаза". В компании сразу заявили, что Кабмин не предоставил разрешение на исполнение обязательства. При этом в пресс-службе "Нафтогаза" утверждают, что на счетах компании достаточно средств для выплат по еврооблигациям, и отмечают, что таким образом на дефолт пошло именно правительство.
Почему же не удалось убедить владельцев еврооблигаций пойти навстречу украинской стороне? Причина в том, что не было единой переговорной позиции с владельцами облигаций "Нафтогаза", считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "С владельцами облигаций "Нафтогаза" вели переговоры правительство, Минфин и "Нафтогаз". Это недопустимо, ведь должна быть единая переговорная позиция. Поэтому, я считаю, что основная вина лежит на Кабмине. А уже косвенно на руководстве "Нафтогаза", - говорит он DW.
В то же время эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква убежден, что винить кого-то одного в дефолте не стоит. "Понятна позиция обеих сторон - "Нафтогаза" и правительства. Компания не хочет портить кредитную историю дефолтом и стремилась погасить долг. С другой стороны, правительство Украины сейчас проводит реструктуризацию всех евробондов с суверенной гарантией, а также кредиты "Укрэнерго" и "Укравтодора". Идти сейчас на уступки для "Нафтогаза" - плохой сигнал для кредиторов, ведь другие скажут: "Платите и нам", - отметил он в интервью DW. С просьбой прокомментировать дефолт "Нафтогаза" DW обратилась в пресс-службу правительства и Минэнерго, однако на момент публикации не получила ответа.
Сам факт дефолта - неприятная ситуация для "Нафтогаза", поскольку инвесторы теоретически могут начать судебные процессы, пытаясь отсудить активы или заблокировать счета компании, считает Саква. "Но этим, я думаю, никто не захочет заниматься, ведь это расходы. Также тема может быть политизирована, а никто не хочет попадать на первые полосы газет с заголовками типа "Инвестор Х мешает Украине покупать газ перед отопительным сезоном", - предполагает он.
А вот осложнение с получением кредитных денег - это абсолютно возможное негативное последствие, к которому может привести дефолт "Нафтогаза", считают опрошенные DW эксперты. "Дефолт крупнейшей коммерческой компании окажет негативное влияние на рейтинг всей Украины. Самому же "Нафтогазу" будет очень сложно или вообще невозможно привлекать кредитные средства. Это плохо, поскольку деньги нужны для закупки газа и инвестиций в различные инфраструктурные проекты", - считает, в частности, Омельченко из Центра Разумкова.
Впрочем, бояться того, что Украина останется без газа и замерзнет зимой, не стоит, добавляет эксперт. В этой связи он обращает внимание на то, что собственная добыча голубого топлива в летний сезон вдвое превышает потребление. "До отопительного сезона есть возможность накопить до 14 миллиардов кубометров газа за счет собственной добычи.Для нормального прохождения зимыв подземных газовых хранилищах должно быть 15 миллиардов кубометров газа. Часть нужно докупить, а это можно сделать и за кредиты украинских банков", - уверен Омельченко .
В то же время, правительство требует закачать в хранилища 19 миллиардов кубометров, чтобы таким образом подстраховать энергетиков в случае перебоев со снабжением угля. По мнению Омельченко, такое требование - преувеличение. "В связи с войной потребление в Украине сократилось на 40 процентов, ведь некоторые огромные предприятия уничтожены, а часть населения уехала", - уверен Омельченко.
Между тем Кабмин поручил "Нафтогазу" безотлагательно начать второй раунд переговоров с инвесторами по реструктуризации долга, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правительстве. Договориться о реструктуризации удастся, лишь предложив инвесторам лучшие условия, чем на предыдущих переговорах, уверен Саква. "Возможно, учтут определенные интересы инвесторов. Например, как это происходит во время переговоров с суверенным долгом, когда правительство предлагает начисление процентов на проценты - так называемая капитализация процентов", - говорит он. Такое предложение, по мнению Саквы, хоть как-то подсластит сделку, и у инвесторов появятся стимулы соглашаться.
"Если все-таки удастся договориться с инвесторами, то "Нафтогаз" выйдет из дефолта, но в долгосрочной перспективе это будет иметь негативное влияние. Кредиторы все помнят, и без дефолта "Нафтогаз" мог бы заимствовать дешевле после войны", - подчеркнул Денис Саква из Dragon Capital.
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