WP: США разрешают Украине применять их ЗРК по целям в России

Системы ПВО, переданные США Украине, могут использоваться для уничтожения ракет и самолетов в РФ, сообщила WP. При этом Белый дом обеспокоен ударами Киева по российским станциям предупреждения о запусках ядерных ракет.

США разрешают Украине использовать переданные ей системы ПВО, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, для уничтожения ракет и истребителей над территорией России, если те представляют угрозу для Украины. Об этом сообщила в среду, 29 мая, американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена.

В то же время Вашингтон, по словам собеседников издания, обеспокоен ударами Киева по российским радиолокационным станциям, входящим в систему предупреждения о пусках ядерных ракет. Речь идет об атаках беспилотников 23 и 26 мая на радиолокационные станции под Армавиром в Краснодарском крае и в Орске Оренбургской области. Ответственность за эти удары лежит на Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет WP.

Угроза ущерба стратегической стабильности между США и РФ

В Белом доме опасаются, что атаки ВСУ по российским объектам раннего предупреждения о запуске баллистических ракет могут иметь дестабилизирующий эффект, поскольку эти объекты не вовлечены в войну России против Украины и нападение на них может "нанести ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой", пояснили источники.

"Всем должно быть очевидно, что у США нет никакого намерения применять ядерное оружие против России. Но, безусловно, есть опасения по поводу того, как Россия может воспринять, что ее сдерживающие возможности становятся мишенью, а системы раннего предупреждения подвергаются атаке", - отметил в интервью WP один американский чиновник.

В свою очередь неназванный собеседник газеты в правительстве Украины заявил, что Россия использовала эти радары для наблюдения за пусками ракет и дронов ВСУ на юге Украины.

Дискуссия о применении западного оружия по целям в России

В мае российская армия начала новое наступление в Харьковской области. На этом фоне власти Украины попросили США разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по военным объектам на территории РФ, чтобы остановить продвижение российских войск. Официально США выступают против таких ударов, но, по сведениям газеты The New York Times, госсекретарь Энтони Блинкен лоббирует в администрации данный вопрос и президент Джо Байден близок к тому, чтобы снять запрет.

Агентство AFP и газета Bild сообщали, что на самом деле ВСУ уже применяли западное оружие против самолетов и других целей в России. Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак накануне заявил в интервью Bloomberg, что Украина использовала для ударов по России дальнобойные ракеты, предоставленные Великобританией.