Зеленский провел совещание в Харькове на фоне боев с РФ

На фоне наступления войск РФ Владимир Зеленский провел совещание в Харькове. В ходе встречи главком ВСУ заявил, что армия РФ несет высокие потери в боях за Волчанск.

На фоне наступления армии РФ в Харьковской области президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, провел в Харькове совещание, посвященное "оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону". В ходе совещания были выслушаны доклады по обороне в регионе, в частности на Волчанском направлении, а также восстановлению энергической инфраструктуры, заявил Зеленский. Отдельное внимание, по словам президента, было уделено обеспечению жильем украинцев, эвакуированных из Харьковской области из-за российских обстрелов.

Главком ВСУ: армия РФ несет высокие потери в боях за Волчанск

Доклад по обороне Харьковщины на совещании был представлен главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, российская армия "полностью завязла в уличных боях за Волчанск и понесла очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений". Российское командование перебрасывает к Волчанску "резервы с разных направлений, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", добавил главком.

Интенсивные бои в Харьковской и Донецкой областях

Интенсивные бои, по словам Сырского, продолжаются на Купянском направлении, в районе села Кисловка, где российские войска пытаются "прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол", а также на подступах к Часову Яру. Наиболее "жесткие" боевые действия идут на кураховском и покровском направлениях, заявил главком. По его словам, наступление РФ проходит "как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко - на мотоциклах и багги".

Politico: битва за Харьков станет решающей

Наступление российских войск в Харьковской области является началом решающей битвы, которая может стать переломным моментом для исхода войны, заявило американское издание Politico 13 мая. На карту поставлено не только сохранение Киевом контроля над вторым по величине городом Украины, но и решимость Запада в поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения, пишет газета.

За последние дни Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки "Север" российской армии захватили несколько населенных пунктов в Харьковской области на границе с Россией. Среди них - Плетеневка и Гатище к северу от Волчанска, а также Борисовка, Огурцово, Пыльное и Стрелечье.