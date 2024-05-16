Волчанск: эвакуация под российским обстрелом

На машине, которой управляет начальник следственного отделения Владислав Ефаров, с десяток следов от пуль. На днях российский снайпер открыл огонь по Владиславу и его напарнику Юрию Яремчуку, когда они заехали в Волчанск, пытаясь эвакуировать оттуда одинокую пожилую женщину, рассказывают полицейские. Они уцелели - спасла бронированная машина, предоставленная американскими партнерами. Но вывезти женщину не удалось.

Начальник следственного отделения Владислав Ефаров Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW/DW

Владислав и Юрий проводят эвакуацию жителей с севера Харьковской области с 10 мая. В ночь на 10 мая армия РФ возобновила наступление на пограничные районы Харьковщины и, по данным Киева, уже оккупировала ряд приграничных сел.

Оставаться в Волчанске опасно - там идут бои, рассказывает Владислав. На город падают управляемые авиабомбы, россияне обстреливают жилые кварталы с помощью реактивных систем залпового огня и артиллерии, говорит полицейский. Мы едем за его машиной. На въезде в город максимально ускоряемся - ведь, по словам Владислава, с северного края этой улицы российские военные запускают противотанковые управляемые ракеты.

Костюмы в тревожном чемодане

Пожилой мужчина по имени Владимир живет в южной части города, где сейчас бои не идут. Миновав несколько улиц с тлеющими разбитыми домами, мы оказываемся на месте. По команде полицейских падаем на землю - где-то неподалеку взрывается управляемая авиабомба.

Владимир не торопится. Стоя в одних трусах и майке, достает из шкафа и складывает в сумку костюмы и рубашки. На просьбу полицейских ускорить темп отмахивается: "Сейчас, сейчас! Только переоденусь". В его доме нет окон - их выбило от "прилета" в соседний дом.

Пса тоже эвакуируют... Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW/DW

Владислав Ефаров вздыхает и несет к машине уже собранные сумки. Во дворе замечает лохматого пса, находит где-то старый ремешок и надевает его на животное. "Ты тоже поедешь", - обращается к собаке и несет ее в кузов. Владимир обводит взглядом двор и заглядывает в сарай, как будто пытается запомнить свое хозяйство. Под звуки взрывов полицейская машина направляется в сторону Харькова. В ее кузове трясутся три свиньи.

На полпути в Харьков Владимира встречает дочь Марина, тоже полицейская. Она крепко обнимает отца. Слезы радости сменяются упреками: почему так долго тянул с выездом? Увидев многочисленные сумки, которые полицейские выгружают из машины, Марина недовольно качает головой.

"Тошно на душе, - говорит Владимир, обнимая своего пса. И, словно оправдываясь перед дочкой, добавляет: "Мне 66 лет. Я туда больше не вернусь". "Тяжело расставаться с родным домом", - соглашается Марина и ободряюще улыбается отцу.

Оккупация

Армия РФ оккупировала Волчанск в первый же день полномасштабного вторжения, утром 24 февраля 2022 года, - без единого выстрела. Поэтому организовать эвакуацию местного населения тогда не удалось, говорит Владислав Ефаров. Вместе со своими коллегами он вывозил из оккупированного города оружие и документы. Часть коллег пошла на сотрудничество с россиянами.

Оккупационные власти начали выпускать людей на подконтрольную Украине территорию только через два месяца. Владимир и Марина остались дома. Россияне предлагали женщине работать с ними, но она отказалась.

Житель Волчанска Владимир с дочерью Мариной, Харьковская область, 15 мая Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW/DW

Осенью 2022 года вооруженные силы Украины освободили Волчанск. С тех пор российские войска регулярно обстреливали город. Марина уехала в Харьков и восстановилась на службе в полиции. А Владимир постепенно привык к жизни под обстрелами. Из довоенного населения в 17 тысяч в городе оставалось не более 3,5 тысячи. Сейчас, по данным полиции, почти всех эвакуировали. В Волчанске остались ориентировочно 200 человек.

Несколько местных жителей рассказали журналистам, что российские военные, которые уже зашли на северные окраины города, насильно удерживали их в подвалах. Одной из женщин приказали оказывать помощь раненым россиянам. В конце концов, когда россияне перешли на другую улицу, люди сбежали и добрались до места эвакуации. Еще у одного жителя Волчанска недостает пальца на руке. Он рассказывает, что его прострелил российский солдат, пытаясь войти в дом мужчины.

В первые дни эвакуации исчезли двое волонтеров. Позже местные жители рассказывали, что обоих расстреляли военные РФ. Один погиб на месте, второй был тяжело ранен. Его судьба до сих пор неизвестна.

Пешая эвакуация

Люди, которых эвакуировали полицейские патрули, собираются в селе на полпути в Харьков. Большинство не знает, куда ехать дальше. "Шесть дней мы спали в подвале, - говорит жительница Волчанска Дарья. - На нашей улице нет ни одного уцелевшего дома. Все бомбили, все горело. У меня на огороде валяются неразорвавшиеся снаряды".

До улицы, на которой жила Дарья, полицейским добраться не удалось. Поэтому семья Дарьи добиралась к месту эвакуации самостоятельно. "Мы бежали на окраину Волчанска, - говорит женщина. - Под дронами, под обстрелами, мимо разбитого БТР. Там лежат части рук и ног ребят. "Города уже нет, - добавляет она дрогнувшим голосом. - А я не смогла вывезти свою овчарку". Дарья не может сдержать слез, родные пытаются ее утешить.

На подступах к Харькову Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW/DW

Большинство эвакуированных везет с собой домашних животных. Крепкий смуглый мужчина прячет под свитером белого котенка. Из сумки другого мужчины доносится мяуканье напуганной кошки. Среди своих и чужих чемоданов сидит Василий - улыбающийся пожилой мужчина. Он говорит, что не успел допить утренний чай: услышал крики полицейских и, не раздумывая, прыгнул к ним машину.

"В первые дни эвакуации люди отказывались ехать, но уже на следующий день звонили и просили их забрать", - вздыхает Владислав Ефаров. С каждым днем ситуация в Волчанске ухудшается, и полицейские уже не могут заехать вглубь города. Поэтому местным жителям приходится пешком преодолевать около пяти километров. "Люди в отчаянии", - говорит Владислав.

Утки на руинах

Следующий вызов, который поступает полицейским, - от мужчины из поселка Белый колодец к югу от Волчанска. По ухабистой грунтовой дороге добираемся до места. Уже там выясняется, что мужчина передумал выезжать. Сдерживая раздражение, Владислав идет к следующему дому. Со двора выходит пожилой мужчина в кепке с надписью "Партия регионов" - 2012". Он также не хочет эвакуироваться. "Нас здесь пока не сильно пугают", - говорит он.

Владислав Ефаров говорит с местным жителем, который отказывается эвакуироваться, поселок Белый колодец Харьковской области Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW/DW

Еще один звонок - из села Сосновый бор. Надо эвакуировать двух женщин, в чьи дома попала фугасная авиабомба. Когда мы приезжаем, на месте уже никого нет - двух раненых эвакуировали медики. Только утки ходят между руинами домов, которые продолжают гореть.

Полицейские оглядывают улицу и обнаруживают там части ракеты, прилетевшей раньше. Не мешкая, они грузят ее в машину. "Это часть нашей работы, - объясняет Владислав. - Каждый обстрел - военное преступление. И остатки боеприпасов - вещественное доказательство, которое в дальнейшем станет доказательством вины оккупантов".

Из Соснового бора тоже приходится ехать быстро - через дым, поднявшийся от попадания очередной управляемой авиабомбы.