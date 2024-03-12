Суд в Украине заочно приговорил 15 военных РФ к 12 годам

Черниговский суд счел 15 российских военных виновными в жестоком обращении с гражданскими лицами. Они были заочно осуждены на 12 лет.

Черниговский районный суд приговорил 15 российских военнослужащих к 12 годам заключения за жестокое обращение с гражданским населением в селе Ягодное Черниговской области и другие нарушения законов и обычаев войны. Приговор вынесен в отсутствие обвиняемых, сообщил суд в понедельник, 11 марта.

По данным следствия военные РФ во время оккупации села Ягодное с 3 по 31 марта 2022 года насильно удерживали в подвале сельской школы местных жителей. В небольшом помещении удерживались 368 человек, включая 69 несовершеннолетних. Офис генерального прокурора Украины указывает , что местные жители использовались в качестве "живого щита" для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны Вооруженных Сил Украины.

"Из-за бесчеловечных условий содержания и неоказания необходимой медицинской помощи в "подвале смерти" умерли десять гражданских лиц", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В июне 2022 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об идентификации девяти российских военнослужащих, причастных к убийствам в Черниговской области. По ее словам, помимо десяти мирных жителей, умерших в подвале школы, российские военные с 9 по 28 марта убили в Ягодном еще 17 человек. По данным украинской прокуратуры, все обвиняемые служили в разных подразделениях 55-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа Российской Федерации - воинская часть 55115 с местом дислокации в Тыве.

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