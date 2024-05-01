Четыре региона РФ атакованы беспилотниками

В МО РФ заявили о трех сбитых дронах в Воронежской области и еще трех - в Курской, Белгородской и Рязанской областях. "Украинская правда" пишет о спецоперации ГУР в отношении НПЗ в Воронежской и Рязанской областях.

Четыре российских региона были в очередной раз атакованы беспилотниками, заявило Минобороны РФ, обвинив в запуске Украину. В ночь на среду, 1 мая, три дрона самолетного типа были сбиты над территорией Воронежской области, по одному - над Рязанской, Белгородской и Курской областями, утверждает ведомство.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева , один из летательных аппаратов был сбит в пригороде областного центра. "В результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери", - написал он в Telegram.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в его регионе никто не пострадал. Глава Курской области Роман Старовойт подтвердил атаку в Медвенском районе, не предоставив информации о возможных разрушениях и пострадавших.

"Украинская правда" пишет о спецоперации ГУР

Между тем, "Украинская правда" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины пишет о поражении беспилотниками Рязанского нефтеперерабатывающего завода, а также НПЗ в Воронежской области.

Совершенная в ночь на 1 мая атака была спецоперацией ГУР, сообщил собеседник издания. "Военная цель в Рязани поражена. Есть значительные повреждения, было ярко", - указал он. При этом, по его словам, последствия атаки в Воронежской области уточняются.

Атаки на российские НПЗ

С начала весны усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском, а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани. 27 апреля была совершена новая атака на Славянский НПЗ. По данным местных СМИ, дроны ВСУ атаковали также Ильский НПЗ в Северском районе Краснодарского края.

США призвали власти Украины прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, написала 22 марта газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники в Белом доме. Как отмечает издание, этот призыв связан с опасениями США роста мировых цен на нефть, а также ответных мер России в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы страны, терминалы, склады и нефтехранилища, расположенные на западе РФ. Между тем в Украине считают НПЗ законными военными целями.