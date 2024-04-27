В Краснодарском крае после атаки дронов поврежден НПЗ

На Славянском НПЗ повреждена сепаративная установка, на площади 5 квадратных метров произошло возгорание. Сообщается также об атаке на Ильский НПЗ в Северском районе.

В результате атаки беспилотников на Краснодарский край в ночь на субботу, 27 апреля, в городе Славянск-на-Кубани поврежден Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), пишет онлайн-издание Neftegaz.ru со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ранее Кондратьев заявил в Telegram-канале, что российская ПВО подавила "более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах". "Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест - пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА", - говорилось в посте губернатора. Названий конкретных НПЗ, ставших объектами атаки, он не привел.

О возгорании на местном НПЗ ранним утром 27 апреля сообщил и глава Славянского района Роман Синяговский. "На Славянском нефтезаводе повреждена сепаративная установка, произошло возгорание на площади 5 кв. м. В настоящий момент пожар ликвидирован", - написал он в Telegram.

"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет",- цитирует заявление местной администрации Telegram-канал ASTRA.

Атака дронов на Ильский НПЗ

Региональное онлайн-издание "Живая Кубань" написало, что дроны ВСУ атаковали также Ильский НПЗ в Северском районе Краснодарского края. Оно обнародовало видео со вспышкой и звуками взрыва, которое, как указывается в публикации, разместили в соцсетях местные жители.

"Дроны-камикадзе ВСУ нанесли удар около 4 часов утра - взрывы не прекращались более 30 минут. Сработали система ПВО и средства РЭБ", - говорится в публикации.

Как передает украинское агентство УНИАН со ссылкой на местных жителей, в ночь на 27 апреля также произошел пожар на военном аэродроме в станице Кущевская.