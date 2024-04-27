Беспилотники атаковали Краснодарский край

По словам губернатора, система ПВО отразила атаку более 10 дронов, нацеленных на местный НПЗ. Глава Славянского района заявил, что повреждена ректификационная колонна на заводе в Славянске-на-Кубани.

Система ПВО России в ночь на субботу, 27 апреля, отразила атаку беспилотников над Краснодарским краем, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его информации, в разных районах края "было перехвачено более десяти беспилотников", целью которых были нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Жертв и серьезных разрушений нет, а экстренные службы продолжают тушить пожары, возникшие "в результате падения БПЛА", заверил губернатор.

В свою очередь глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский отметил в Telegram, что под атаку БПЛА попал завод в Славянске-на-Кубани. "Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну", - написал он. По информации Синяговского, пострадавших нет, но повреждена ректификационная колонна.

Предыдущая атака дронов на российские НПЗ состоялась 3 дня назад

Власти ряда областей России в ночь на 24 апреля заявили об атаках украинских беспилотников. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, на территории ряда топливно-энергетических объектов после ударов дронов начались пожары.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей писал, что горел Смоленский НПЗ в Ярцевском районе. Жители района слышали четыре-пять взрывов недалеко от нефтеперерабатывающего завода, добавила команда Astra.

По данным Telegram-канала Uniannet, в Липецке БПЛА атаковали тракторный завод, производящий также шасси для военной техники.