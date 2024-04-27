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Беспилотники атаковали Краснодарский край

Роман Сулима
27 апреля 2024 г.

По словам губернатора, система ПВО отразила атаку более 10 дронов, нацеленных на местный НПЗ. Глава Славянского района заявил, что повреждена ректификационная колонна на заводе в Славянске-на-Кубани.

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Дым над НПЗ в Рязани после атаки дронов 13 марта
Дым над НПЗ в Рязани после атаки дронов (13 марта 2024 года)Фото: Alexander Ryumin/TASS/picture alliance

Система ПВО России в ночь на субботу, 27 апреля, отразила атаку беспилотников над Краснодарским краем, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его информации, в разных районах края "было перехвачено более десяти беспилотников", целью которых были нефтеперерабатывающие заводы и объекты инфраструктуры. Жертв и серьезных разрушений нет, а экстренные службы продолжают тушить пожары, возникшие "в результате падения БПЛА", заверил губернатор.

В свою очередь глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский отметил в Telegram, что под атаку БПЛА попал завод в Славянске-на-Кубани. "Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну", - написал он. По информации Синяговского, пострадавших нет, но повреждена ректификационная колонна.

Предыдущая атака дронов на российские НПЗ состоялась 3 дня назад

Власти ряда областей России в ночь на 24 апреля заявили об атаках украинских беспилотников. По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, на территории ряда топливно-энергетических объектов после ударов дронов начались пожары.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей писал, что горел Смоленский НПЗ в Ярцевском районе. Жители района слышали четыре-пять взрывов недалеко от нефтеперерабатывающего завода, добавила команда Astra.

По данным Telegram-канала Uniannet, в Липецке БПЛА атаковали тракторный завод, производящий также шасси для военной техники.

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