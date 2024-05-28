Зеленский: Байден нужен мирному саммиту по Украине

"Байден нужен мирному саммиту и лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет лично аплодировать Путин, причем стоя", - сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

Если президент США Джо Байден не поедет на мирный саммит, организованный Швейцарией по инициативе Украины, это будет "не очень сильным решением", заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 28 мая. "Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет лично аплодировать Путин, причем стоя", - сказал Зеленский. Он уверен, что президент РФ Владимир Путин очень боится саммита мира и продолжает попытки его сорвать.

По словам президента Украины, Киев ждет ответа об участии в саммите от Китая, Бразилии, нескольких африканских стран, от которых "уже поступили положительные сигналы", и благодарит все государства, поддерживающие эту инициативу. "Я считаю, если ты хочешь мира, ты будешь там, и ты будешь говорить, даже если ты с чем-то не согласен. А если ты хочешь войны, то поедешь на то сборище, которое хочет организовать Россия, - сказал Владимир Зеленский. - А если ты молчишь, то тебя устраивает то, что сейчас происходит".

Чтобы война в Украине не длилась десятилетиями, необходимо двигаться дипломатическим путем, пояснил он. "Сложно победить одним оружием", - констатировал Зеленский. В то же время оружие союзников необходимо Украине, чтобы не позволить РФ разрушить страну до основания. Он сообщил, что, по данным Киева, союзники России активно поставляют ей вооружения: Иран предоставляет не только беспилотники, но и ракеты, а КНДР - ракеты и артснаряды.

Ранее в тот же день Украина и Бельгия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Киева в отражении российской агрессии. Такую же договоренность с Испанией Зеленский подписал накануне в Мадриде.

По данным украинской стороны, Бельгия стала 11-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности, наряду с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.

Мирная конференция по Украине пройдет 15 и 16 июня в Люцерне. По данным швейцарского правительства, на саммит мира приглашены 160 делегаций, Россия в нем не участвует.