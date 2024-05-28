Зеленский: Байден нужен мирному саммиту по Украине

Зеленский: Байден нужен мирному саммиту по Украине28 мая 2024 г.
Если президент США Джо Байден не поедет на мирный саммит, организованный Швейцарией по инициативе Украины, это будет "не очень сильным решением", заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 28 мая. "Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет лично аплодировать Путин, причем стоя", - сказал Зеленский. Он уверен, что президент РФ Владимир Путин очень боится саммита мира и продолжает попытки его сорвать.
По словам президента Украины, Киев ждет ответа об участии в саммите от Китая, Бразилии, нескольких африканских стран, от которых "уже поступили положительные сигналы", и благодарит все государства, поддерживающие эту инициативу. "Я считаю, если ты хочешь мира, ты будешь там, и ты будешь говорить, даже если ты с чем-то не согласен. А если ты хочешь войны, то поедешь на то сборище, которое хочет организовать Россия, - сказал Владимир Зеленский. - А если ты молчишь, то тебя устраивает то, что сейчас происходит".
Чтобы война в Украине не длилась десятилетиями, необходимо двигаться дипломатическим путем, пояснил он. "Сложно победить одним оружием", - констатировал Зеленский. В то же время оружие союзников необходимо Украине, чтобы не позволить РФ разрушить страну до основания. Он сообщил, что, по данным Киева, союзники России активно поставляют ей вооружения: Иран предоставляет не только беспилотники, но и ракеты, а КНДР - ракеты и артснаряды.
Ранее в тот же день Украина и Бельгия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Киева в отражении российской агрессии. Такую же договоренность с Испанией Зеленский подписал накануне в Мадриде.
По данным украинской стороны, Бельгия стала 11-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности, наряду с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.
Мирная конференция по Украине пройдет 15 и 16 июня в Люцерне. По данным швейцарского правительства, на саммит мира приглашены 160 делегаций, Россия в нем не участвует.