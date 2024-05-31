Китай не примет участие в саммите мира по Украине

По заявлению Пекина, ему "затруднительно" участвовать в конференции по войне в Украине, поскольку она "по-прежнему не соответствует требованиям Китая". КНР считает необходимым участие в ней представителей РФ.

Китай не намерен принимать участие в Глобальном саммите мира в июне в Швейцарии. "Организация встречи по-прежнему не соответствует требованиям КНР и ожиданиям международного сообщества, поэтому Китаю затруднительно принять в ней участие", - заявила в пятницу, 31 мая, в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

По ее словам: "Китай всегда настаивал на том, что международная конференция должна иметь признание как России, так и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов". В противном случае решениям саммита "будет трудно играть существенную роль в восстановлении мира", добавила Мао Нин, уточнив, что Китай будет "по-своему продвигать мирные переговоры, поддерживать связь со всеми сторонами и вместе работать над созданием условий для политического урегулирования украинского кризиса".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично пригласил председателя КНР Си Цзиньпина принять в участие в саммите.

Китай утверждает, что не предоставляет оружие ни одной из сторон

В тот же день представитель министерства национальной обороны КНР заявил Соединенным Штатам, что Пекин не предоставляет оружие "ни одной из сторон конфликта в Украине", и занимает "беспристрастную позицию", сообщает AFP. "Мы выполнили свое обязательство не предоставлять оружие ни одной из сторон конфликта. В соответствии с законами и правилами мы осуществляем строгий контроль за экспортом военной продукции", - сказал пресс-секретарь оборонного ведомства после встречи в Сингапуре главы Пентагона Ллойда Остина с его китайским коллегой Дун Цзюнем.

На прошлой неделе министр обороны Великобритании Грант Шэппс обвинил Китай в поставках в Россию летального оружия, которое затем используется в войне против Украины. "Сегодня я могу сообщить, что у нас есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, используемых в Украине", - заявил Шэппс в Лондоне.

Пятая конференция по Украине

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток, расположенном вблизи Люцерна. Ожидается, что в конференции примут участие до 100 стран мира. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию войны в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а в минувшем январе - в Давосе.

Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. Москва в свою очередь заявила, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в намерении сорвать саммит мира.

Как сообщило агентство Bloomberg, американский президент может пропустить саммит мира в Швейцарии из-за предвыборного мероприятия в Калифорнии. По его данным, Джо Байден прилетит в Италию для участия во встрече лидеров стран "Группы семи", но 15 июня отправится в Лос-Анджелес, чтобы посетить мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию. На саммите мира, по данным собеседников агентства, также не будет вице-президента США Камалы Харрис.

Зеленский: Байден нужен мирному саммиту по Украине

Если президент Байден не поедет на мирный саммит, организованный Швейцарией по инициативе Украины, это будет "не очень сильным решением", заявил украинский президент Владимир Зеленский 28 мая. "Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет лично аплодировать Путин, причем стоя", - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, Киев благодарит все государства, поддерживающие инициативу мирного саммита. "Я считаю, если ты хочешь мира, ты будешь там, и ты будешь говорить, даже если ты с чем-то не согласен. А если ты хочешь войны, то поедешь на то сборище, которое хочет организовать Россия, - сказал Зеленский. - А если ты молчишь, то тебя устраивает то, что сейчас происходит".