Путин и Си демонстрируют сплоченность в противостоянии США

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, в ходе встречи в Пекине, подтвердили общность стратегических интересов и раскритиковали глобальное доминирование со стороны США. На переговорах в четверг, 16 мая, они договорились расширять политическое и экономическое сотрудничество между Россией и Китаем.

Путин в настоящее время находится с двухдневным государственным визитом в КНР. Это его первый зарубежный вояж со времени инаугурации на пост президента РФ на пятый срок. В начале визита Путин указал на "беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства" двух крупных держав.

Со своей стороны Си Цзиньпин, сердечно приветствуя Путина, сказал, что "за минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами".

Критика в адрес США

Путин и Си обвинили США во все более агрессивном поведении и выразили намерение углублять сотрудничество в военной и оборонной сферах. "США пытаются нарушить стратегическое равновесие", - подчеркнули лидеры двух стран в совместном заявлении, указав, что США сохраняют военное присутствие во многих регионах мира, угрожая Китаю и России. Путин вновь подчеркнул важность построения "многополярного мира".

Несколько недель тому назад госсекретарь США Энтони Блинкен, в ходе визита в КНР, пытался убедить руководство в Пекине отказаться от углубления военного сотрудничества с Россией. На фоне войны РФ против Украины Блинкен пригрозил Китаю расширением санкций против китайских компаний, сотрудничающих с российским оборонным сектором.

Путина в ходе визита в Китай сопровождает многочисленная делегация высокопоставленных российских представителей, среди которых - глава МИД РФ Сергей Лавров, новый министр обороны России Андрей Белоусов и глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Российского президента также сопровождают главы целого ряда крупных российских компаний - глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель Сбербанка Герман Греф и бизнесмен Олег Дерипаска.