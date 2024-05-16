Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в четверг, 16 мая, провели переговоры "в узком кругу" в Доме народных собраний в Пекине.

Как передают международные СМИ, Си поздравил Путина со вступлением в должность главы российского государства на пятый срок и подчеркнул, что "устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире".

Первый зарубежный визит Путина после инаугурации

Поездка в Китай - первый зарубежный визит Путина во время пятого президентского срока. В прошлый раз он был в КНР в октябре 2023 года. По словам Си, Путин и он встречались "не менее 40 раз". "Такие плотные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения", - цитирует председателя КНР китайское государственное информагентство "Синьхуа" .

Со своей стороны Путин заявил, что Китай является главным партнером России в торгово-экономической сфере, указав, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился почти на четверть и достиг 227 млрд долларов.

Критика КНР на Западе за помощь РФ в обходе санкций

На Западе после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину не раз звучали предположения, что Пекин помогает Москве обходить экономические санкции, введенные в связи с этим конфликтом. Кроме того, Китай может поставлять в Россию товары двойного назначения, необходимые для производства беспилотников и других военных изделий, подозревают эксперты.

Путин прибыл в Пекин поздно вечером 15 мая. Ожидается, что его официальный визит в Китай продлится до 17 мая. В поездке Путина сопровождают новый министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МИДа Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и Юрий Ушаков.