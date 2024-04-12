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В ЕС утвердили уголовную ответственность за обход санкций

Лиза Ламбрехт
12 апреля 2024 г.

Совет ЕС утвердил директиву, которая вводит уголовные наказания за нарушение и обход санкций. Нарушителей будут штрафовать, а в отдельных случаях им грозит лишение свободы.

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ЕС ввел беспрецедентные санкции в отношении России за войну против Украины
ЕС ввел беспрецедентные санкции в отношении России за войну против УкраиныФото: Zhang Cheng/XinHua/dpa/picture alliance

Совет Европейского Союза окончательно одобрил криминализацию уклонения от санкций, утвердив в пятницу, 12 апреля, директиву о минимальных правилах наказания за нарушение и обход введенных ограничений.

Это означает, что во всех странах ЕС будут считаться уголовными преступлениями такие действия, как помощь в обходе запрета на въезд, торговля находящимися под санкциями товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Кроме того, уголовно наказуемыми станут поощрение, пособничество и склонение к нарушению санкций.

Как отмечается в пресс-релизе на сайте Совета ЕС, страны Евросоюза должны обеспечить, чтобы мера наказаний была соразмерна совершенным преступлениям. В основном такие нарушения будут караться штрафами, однако умышленное нарушение санкций должно караться максимальным наказанием в виде лишения свободы, говорится в документе. Ранее Совет ЕС и Европарламент достигли согласия в том, что сроки за подобные преступления могут составлять от года или от пяти лет, в зависимости от тяжести правонарушения. В то же время отдельные страны ЕС смогут принимать решения, предусматривающие более строгие наказания.

К ответственности смогут привлекать и компании

В соответствии с директивой к ответственности смогут привлекать не только физических лиц, но и компании, если преступление было совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации. В таких случаях нарушителей смогут лишать права на ведение предпринимательской деятельности и отзывать у них лицензии на ведение бизнеса в ЕС.

Директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале Евросоюза. У государств-членов будет 12 месяцев на включение положений этой директивы в свое национальное законодательство.

Еврокомиссия предложила ужесточить наказания за нарушение санкций в декабре 2022 года в связи с многочисленными попытками обойти ограничительные меры, введенные в отношении России за войну против Украины.

 

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