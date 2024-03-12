В Евросоюзе будут наказывать причастных к обходу санкций

Нарушение санкций будет считаться преступлением на территории всех стран-членов ЕС. Доходы от нарушения санкционного режима против РФ будут подлежать конфискации в пользу Украины, говорится в резолюции Европарламента.

Нарушение ограничительных мер ЕС станет уголовным правонарушением во всех странах-членах Евросоюза, а доходы, полученные от обхода санкций против России, будут конфискованы и направлены на восстановление Украины. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом во вторник, 12 марта, в ходе пленарного заседания в Страсбурге. В этом документе собраны предложения и наработки по директиве об обходе ограничительных мер ЕС, сделанные от имени Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента.

Наказание за обход санкций должно быть эффективным

"Чтобы обеспечить эффективное применение ограничительных мер, целостность внутреннего рынка и достижение высокого уровня безопасности в вопросах свободы, безопасности и правосудия, необходимо установить общие минимальные правила определения уголовных правонарушений и наказаний за нарушение этих ограничительных мер ЕС", - говорится в резолюции. Поэтому Европарламент предлагает, чтобы государства-члены ввели в свои национальные законодательства "эффективные, пропорциональные и убедительные наказания для физических или юридических лиц, нарушающих ограничительные меры ЕС". Правительства "должны гарантировать", что обход санкций будет считаться в их странах уголовным преступлением.

В резолюции упоминается распространенная практика, с помощью которой часто осуществляется обход санкций ЕС, - когда "денежные средства, имущество или экономические ресурсы передаются третьим лицам". Эти действия подрывают эффективность ограничительных мер и "подпадают под категорию преступлений, связанных с обходом санкций".

Доходы, полученные в результате нарушения ограничительных мер, должны стать объектом конфискации, говорится в резолюции. "Если эти конфискованные активы связаны с российской военной агрессией против Украины (…), то они или доходы, полученные от их ликвидации, должны стать вкладом в восстановление Украины", - отмечается в документе.

Наказание за обход санкций "должно быть эффективным, сдерживающим и пропорциональным". Это - лишение свободы для физических лиц и штрафы для компаний и предприятий, которые будут "пропорциональны финансовой выгоде, полученной от совершения правонарушения". Резолюция также обязывает каждую страну-члена ЕС создать специальный орган, который будет заниматься координацией и сотрудничеством между национальными правоохранительными органами и институтами ЕС, отвечающими за осуществление санкций.

"Мошенники зарабатывают большие деньги, помогая обходить санкции"

До сих пор проблема контроля за исполнением санкций ЕС заключалась в том, что каждая страна-член организации по своему усмотрению трактовала необходимость контроля за соблюдением санкций, а "Еврокомиссия со своей стороны не слишком следила за этими процессами", заявила во время состоявшихся накануне голосования дебатов автор доклада об обходе санкций, нидерландская евродепутат от группы либералов София Инетфелд. По ее информации, за два года российского вторжения в Украину экспорт товаров из ЕС в Россию упал на 47 процентов. В то же время он вырос на 48 процентов в такие страны, как Грузия, Казахстан, Армения, Узбекистан и Кыргызстан. Эти факты в Брюсселе не считают случайным совпадением.

Несмотря на санкции ЕС, запрещающие доступ российским капиталам на европейские рынки, "российские деньги продвигаются через фонды международных финансовых сервисов", отметила Инетфелд. Кроме того, несмотря на то, что ЕС ввел визовые ограничения для близкого окружения президента РФ Владимира Путина, "российские олигархи продолжают отдыхать на Лазурном побережье Франции, а их дети учатся в элитных европейских школах", отметила докладчица.

По ее словам, все это является свидетельством того, что санкционный режим нарушается, а "мошенники зарабатывают на этом большие деньги, принося тем самым прибыль, (идущую на финансирование. - Ред.) российской войны". Инетфелд убеждена, что резолюция по директиве об определении уголовных правонарушений и наказаний за них "позволит сделать санкции более эффективными".

"В ЕС все еще есть "тихие гавани" для российских денег"

Юридические прогалины в национальных законодательствах давали возможность российским олигархам выбирать ту страну-члена ЕС, в которой им было легче обойти санкции, отметил во время дебатов и представитель социалистов от Нидерландов Тейс Рютен. По его словам, резолюция позволит устранить эти законодательные разногласия в странах ЕС, а также "пошлет правильный сигнал смелым украинцам".

Многих удивляет, что на территории Евросоюза все еще существуют "тихие гавани" для российских денег, сказал немецкий депутат от "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky). "Мы видим, как частные самолеты российских олигархов прилетают в ЕС из Стамбула, несмотря на то, что воздушное пространство стран Евросоюза должно быть для них закрыто", - отметил политик. Лагодинский убежден, что директива о наказании за обход санкций и конфискации активов, полученных в результате этого, станет той законодательной рамкой, которая позволит эффективно бороться с нарушениями санкционного режима ЕС.

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