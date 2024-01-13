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РФ закупает западные компоненты для оружия в обход санкций

Жан Рофе
13 января 2024 г.

Почти половина импорта в Россию компонентов для оружия в 2023 году приходится на товары, произведенные западными компаниями, выявило исследование Киевского института экономики и группы Ермака-Макфола.

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Люди в парке Зарядье на фоне Кремля в Москве (фото из архива)
Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Россия продолжает импортировать большие объемы товаров, необходимых для военного производства, несмотря на санкции, введенные в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом говорится в совместном исследовании Киевского института экономики и международной экспертной группы Ермака-Макфола, опубликованном в четверг, 11 января.

Согласно подсчетам экспертов, в январе-октябре 2023 года российский импорт товаров, которые США, ЕС, Великобритания и другие партнеры Украины определяют как приоритетные для ведения боевых действий, достиг 8,77 миллиарда долларов - это всего на 10 процентов меньше, чем до введения санкций. Для всех товаров, считающихся критически важными для российской военной промышленности, этот показатель еще выше - 22,23 миллиарда долларов.

После российского вторжения коалиция стран, поддержавших Украину, ввела беспрецедентный контроль над экспортом в РФ, включая товары двойного назначения, чтобы лишить агрессора критически важных ресурсов для ведения войны, отмечается в исследовании. Однако Россия смогла в значительной степени обходить санкции, используя третьи страны.

Товары попадают в РФ через компании в Китае, Турции и ОАЭ

Исследователи указывают, что почти половина импорта России за первые десять месяцев 2023 года состояла из товаров, произведенных западными компаниями. "По большей части они производятся за границей и попадают в Россию через посредников в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах", - отмечают авторы отчета.

Авторы исследования призывают принять меры для борьбы с обходом санкций против России. По их мнению, эти меры должны быть направлены на устранение пробелов в политике экспортного контроля, повышение корпоративной ответственности, предотвращение обхода санкций через третьи страны, а также укрепление институтов, ответственных за реализацию ограничительных мер, и улучшение их сотрудничества.

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