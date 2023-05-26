Без посредников. Почему Казахстан запретил экспорт удобрений

Казахстан ввел ограничения на экспорт азотных и фосфорных удобрений. Продавать селитру или аммофос теперь могут только их производители. Почему Астана отказалась от посредников и при чем здесь санкции?

Предприниматель из Ташкента по имени Баходир сильно расстроен. Переговоры о приобретении минеральных удобрений класса "А", которые он вел в течение 5 месяцев, непосредственно перед заключением договора неожиданно в одностороннем порядке были свернуты его партнерами из Актау.

"Подписание документов должно было состояться еще 12 мая 2023 года. Мы уже почти договорились об экспорте 10 тысяч тонн аммиачной селитры казахстанского производства в Арабские Эмираты. Но компания, с которой я вел переговоры, в самый последний момент отказалась подписывать контракт, сославшись на возникшие непредвиденные обстоятельства", - рассказал DW бизнесмен из Узбекистана, заметив, что ради приобретения удобрений несколько раз летал из Ташкента в Актау через Алматы.

Продажа удобрений теперь без посредников?

Только 18 мая стало ясно, что скрывалось под "непредвиденными обстоятельствами". Причиной для отказа от сделки с ташкентским предпринимателем представителями частной компании из Актау стало постановление правительства Казахстана от 12 мая "о некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов удобрений". Из опубликованного на официальном сайте правительства РК документа следует, что внешнеторговую деятельность с нитратом аммония (аммиачная селитра. - Ред.) и аммофосом в Казахстане могут осуществлять только три компании - производители удобрений "КазАзот" и "Казфосфат", а также связанный с ними торговый дом Kaz Chemicals Trading House.

Удобрение полей Фото: Erich Geduldig/imageBROKER/picture alliance

Чуть позже в деловых изданиях Казахстана появились и разъяснения правительства о причинах принятого постановления. Из них следовало, что кабинет министров под руководством Алихана Смаилова пошел на этот шаг, поскольку в последнее время таможенные органы зафиксировали факты экспорта удобрений казахстанского производства, субсидируемых из бюджета страны, субъектами рынка не имеющими отношения к производителям. "Это приводит к снижению обеспеченности отечественных аграриев", - было подчеркнуто в разъяснениях правительства Казахстана, которое заодно пообещало в ближайшее время разработать нормативно-правовые акты регулирующие выдачу лицензий на экспорт удобрений.

Санкции или лоббирование чьих-то интересов ?

Появившиеся в СМИ разъяснения правительства страны явно не удовлетворили опрошенных DW казахстанских экспертов. По их мнению, причины для принятия правительством постановления носят несколько иной характер. Правда, у каждого из экспертов оказалась своя версия появления документа, предоставляющего право экспорта удобрений только двум их производителям и связанного с ними торгового дома.

Айдар Алибаев Фото: Anatol Weisskopf/DW

По словам заместителя председателя находящейся в оппозиции Общенациональной социал-демократической партии Казахстана (ОСДП), экономиста Айдара Алибаева, решение правительства Казахстана, с точки зрения рыночной экономики, не имеет логики. "Каждая компания, производящая у нас удобрения, имела и имеет возможность самостоятельно экспортировать свою продукцию. Но параллельно с этим тот же производитель всегда имел право отказать посредникам в продаже своих товаров. К чему тогда этот правительственный запрет? Не видно здесь и связи с санкциями стран Запада против России и Беларуси. Если какая-либо продукция находится под запретом, то, в первую очередь, санкции коснутся именно поставщиков", - заметил в беседе с DW экономист.

Алибаев подозревает, что на самом деле речь идет о лоббировании чьих-то интересов, ради которых правительство и пошло на такой странный шаг. "Это можно назвать казахстанскими коррупционными играми, у которых свои законы, своя логика, которые не имеют никакого отношения к нормальным торговым взаимоотношениям, как на внутреннем, так и на внешнем рынке", - поделился своим мнением с DW заместитель председателя ОСДП.

Местным фермерам нужны удобрения и субсидии

Чиновник министерства сельского хозяйства Казахстана, который поделился с DW информацией на условиях анонимности, рассказал, что главная цель правительства - не допустить роста цен на удобрения внутри страны, поскольку фермеры уже начали возмущаться. Но есть и еще одна причина.

"Сейчас потребность как в азотных, так и в фосфатных удобрениях и у нас, и на международном рынке значительно выросла. В 2013 году наше министерство добилось того, чтобы государство субсидировало фермерам покупку удобрений от любого производителя. Раньше эти субсидии в 50 процентов распространялись только на отечественные удобрения, которые по качеству уступали и узбекской, и российской продукции. Мы отстояли свою позицию, несмотря на лоббирование со стороны производителей, за которыми стояли и стоят люди с очень громкими фамилиями из окружения бывшего главы государства", - сообщил DW чиновник из казахстанского Минсельхоза.

Вместе с тем в настоящий момент, заметил он, сложилась довольно парадоксальная ситуация. После того, как с начала года министерство сельского хозяйства ради контроля над экспортом и удобрений буквально заставили ввести до конца недоработанную автоматизированную систему субсидирования, количество получателей аммиачной селитры и фосфатов в мае сократилось с 15 тысяч в прошлом году до едва ли сотни в этом.

Сотрудник российской компании "Уралхим" производит загрузку удобрений (фото из архива) Фото: Uralchem

"Так как эта система толком не работает, фермеры не могут получить субсидии и купить удобрения на заводе, заводские склады оказались переполнены. Вот тут вновь и активизировалось лобби людей с громкими фамилиями, которые видят, что есть затоваривание просубсидированной продукцией на фоне завершения посевной кампании при одновременно наблюдаемом высоком спросе на внешних рынках. Ради того, чтобы заработать в отсутствии конкурентов, они и продавили в правительстве постановление, в котором явно нет понимания основ рыночной экономики", - заметил в разговоре с DW собеседник из министерства сельского хозяйства Казахстана, подчеркнув, что иных причин на ограничение экспорта удобрений он не видит.

При чем здесь санкции против России?

Свою версию причин введенных ограничений на экспорт удобрений представил DW официальный представитель "Зернового союза Казахстана", бизнесмен Евгений Карабанов. Он не исключил, что правительственное постановление от 12 мая, вероятно, связано с попыткой властей Казахстана не допустить нарушения введенных западным сообществом санкций на торговлю с Россией. "Есть метод обхода западных ограничений. Российская продукция продается в Казахстан, а из Казахстана под видом уже местного товара она поступает на мировые рынки", - заметил Евгений Карабанов, подчеркнув, что это только версия. То, что она имеет право на существование, по словам Евгения Карабанова, открыто занимающего проукраинскую позицию, говорит его личный опыт взаимоотношений с зарубежными партнерами.

"Знаете, я был очень удивлен, когда одна из немецких компаний предложила мне купить в России товары, чтобы потом она могла купить их под видом казахстанских. У меня был шок. Я понял, что немало покупателей из Европы и США знают истинное происхождение товаров. Но закрывают на это глаза. Якобы бизнес есть бизнес. Главное, чтобы документы были в порядке", - поделился своими наблюдениями с DW казахстанский бизнесмен. Вместе с тем Евгений Карабанов в определенной степени согласился и с разъяснениями правительства, признав, что возле казахстанских производителей удобрений в последнее время появилось очень много посредников, что автоматически отражается на конечной стоимости востребованной продукции, как внутри страны, так и за ее пределами.

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