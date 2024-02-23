Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против РФ

Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел новые санкции в отношении ответственных за российскую агрессию, поддерживающих российский ВПК и способствующих обходу уже существующих санкций.

Совет Европейского Союза в пятницу, 23 февраля, ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им.

В санкционные списки попали компании и руководители военного и оборонного секторов, включая причастных к поставкам вооружений из КНДР в Россию, а также представители судебной власти, политики и лица, ответственные за незаконную депортацию и перевоспитание украинских детей.

Ограничение импорта и экспорта

Совет ЕС добавил 27 новых организаций в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее агрессии против Украины. На них будут распространяться более жесткие ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать укреплению российского оборонного сектора. Это российские организации, участвующие в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для военно-промышленного комплекса РФ, а также компании, задействованные в обходе торговых ограничений, находящиеся в третьих странах, - Казахстане, Сербии, Китае, Турции, Индии, Шри-Ланке, Таиланде.

Евросоюз расширил список запрещенных к экспорту в РФ товаров, добавив в него компоненты для разработки и производства беспилотников, и ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые способствуют укреплению российского промышленного потенциала, таких как электрические трансформаторы, сообщается на сайте Совета ЕС .

Новость дополняется.

Смотрите также: