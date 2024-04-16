  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыКитай

Шольц призвал Си убедить Путина прекратить войну в Украине

Ася Миллер
16 апреля 2024 г.

"Слово Китая имеет вес в России", - объяснил свою просьбу канцлер Германии в социальной сети X.

https://p.dw.com/p/4er8L
Олаф Шольц и Си Цзиньпин в Пекине
Олаф Шольц и Си Цзиньпин в ПекинеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на российского президента Владимира Путина и убедить того закончить войну в Украине. "Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил Си оказать давление на Россию, чтобы Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и закончил эту ужасную войну", - написал Шольц во вторник, 16 апреля, в своем аккаунте в соцсети X.

По словам канцлера, Си Цзиньпин также согласился поддержать мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня. "Китай и Германия намерены интенсивно и позитивно координировать усилия по содействию организации конференции высокого уровня в Швейцарии и будущих международных мирных конференций", - написал он.

Встреча немецкого канцлера и председателя КНР состоялась в заключительный день трехдневной поездки Олафа Шольца в Китай. Помимо войны в Украине лидеры в сопровождении нескольких министров и бизнес-делегации обсудили защиту климата и экономическое сотрудничество Германии и Китая.

Китай хочет сохранить нейтралитет в украинском вопросе

Согласно собственным заявлениям, Китай занимает нейтральную позицию в войне в Украине. Запад критикует Пекин за то, что тот до сих пор официально не осудил полномасштабное вторжение РФ в соседнюю страну, и нарастил экономическое и стратегическое сотрудничество с Россией за два года войны в Украине.

В ходе встречи с немецким канцлером Си признал важность взаимодействия между крупными державами для решения различных проблем в рамках "новой эры турбулентности и потрясений", которая несет риски для всего человечества. "Совместно мы можем обеспечить больше стабильности и безопасности на Земле", - заявил он, добавив, что Китай делает ставку на сотрудничество с Германией, несмотря на существующие политические разногласия.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Россия под санкциями: сможет ли Китай заменить западные страны? (03.03.2022)

Россия под санкциями: сможет ли Китай заменить западные страны? (03.03.2022)

Товаооборот между Россией и Китаем лишь растет и по прогнозам может достичь 250 миллиардов долларов. Но способен ли Китай заменить собой Запад в плане сотрудничества с РФ?
Политика3 марта 2022 г.02:48 мин.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава КНР Си Цзиньпин

Шольц в Пекине: Война в Украине наносит ущерб всему миру

Шольц в Пекине: Война в Украине наносит ущерб всему миру

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждает в Пекине совместные усилия по достижению мира в Украине и в области защиты климата, а также экономическое сотрудничество на основе норм ВТО.
Политика16 апреля 2024 г.
Олаф Шольц в Китае

Шольц предостерег Китай от военной поддержки России

Шольц предостерег Китай от военной поддержки России

В преддверии встречи с председателем КНР канцлер ФРГ провел в Шанхае несколько встреч и сделал ряд заявлений, коснувшись вопросов военных поставок, конкуренции на рынках и легализации каннабиса.
Политика15 апреля 2024 г.