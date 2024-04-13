Визит Шольца в КНР - реализация китайской стратегии Берлина

Канцлер ФРГ отправляется в Китай, в котором Берлин видит одновременно и партнера, и соперника. Теперь Олафу Шольцу предстоит показать, как на Востоке можно создать из противоречий гармонию.

Все китайские социальные сети захватывает вирусный видеоролик: мужчина средних лет показывает черный кожаный портфель и по-немецки говорит, что в нем находится: документы, очки для чтения, iPad. Видео снабжено китайскими субтитрами. Действующее лицо ролика - Олаф Шольц (Olaf Scholz). Одновременно с объявлением о своей второй поездке в Китай (13-16 апреля) канцлер ФРГ завел свой аккаунт на TikTok. Эта соцсеть, созданная в КНР, пользуется популярностью у молодежи по всему миру. Но вызывает и критику: ведь цензура может удалять видео, которые не нравятся китайским властям.

Этот визит в КНР станет самой длительной зарубежной поездкой Шольца в одну страну с момента его вступления в должность канцлера в декабре 2021 года: трехдневная программа визита включает в себя посещение трех городов, встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цянем.

Нынешнюю поездку можно расценивать как проявление вежливости к принимающей стороне ради успеха визита, который, как и все предыдущие, станет примером политической эквилибристики. Тут возникают вопросы, ставшие уже практически классикой в контексте подобных поездок: будет ли Шольц публично критиковать нарушения прав человека в КНР? Как именно он это будет делать? Встретится ли с активистами, критикующими режим в Пекине? И не рискует ли при этом экономическими интересами Германии?

"Это некорректная постановка вопроса. Мы должны наконец научиться дистанцироваться от этого мнимого конфликта, - считает Эберхард Зандшнайдер (Eberhard Sandschneider), партнер аналитического центра Berlin Global Advisors. - И то, и другое - неотъемлемая часть поездки канцлера". По мнению Зандшнайдера, это проблема не только нынешнего главы правительства ФРГ, но и всех предыдущих, начиная с Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt): "Когда они едут в Китай, это, конечно, связано и с экономическими интересами, и с интересами сопровождающей их бизнес-делегации".

Украина и Тайвань - среди тем переговоров Шольца в Пекине

Помимо обсуждения проблем экономического сотрудничества, ожидается, что в ходе встреч с высшим руководством КНР Шольц затронет вопрос контактов Китая с Россией, в частности поддержки Пекином российской военной машины на фоне развязанной Москвой войны в Украине.

Кроме того, одной из тем переговоров должны стать агрессивные действия Пекина против Тайваня, растущее военное присутствие Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, которое вызывает обеспокоенность на Западе.

Партнер, конкурент и системный соперник

Берлин видит в Китае партнера, конкурента и системного соперника. Об этом говорится в первой стратегии правительства Германии в отношении КНР, принятой летом 2023 года. Теперь, во время своей второй поездки в Китай, канцлер Шольц хочет показать как "светофорной коалиции", так и принимающей стороне в Пекине, как он позиционирует себя в этой - по сути, противоречивой - стратегии.

Глобализация сближает ФРГ и Китай: экономики обеих стран - среди крупнейших в мире. В китайской прессе Германию преподносят как крупнейшего торгового партнера КНР в Европе - товарообмен между ними достигает таких показателей, как между Китаем и Францией, Италией и Великобританией, вместе взятыми.

Привлекательность Китая - в его огромных рынках. Кроме того, Пекин постепенно снижает ограничения на иностранные инвестиции, чтобы стимулировать замедляющую свое развитие экономику страны. Также КНР уже давно является мировым лидером в таких перспективных областях, как цифровизация и электромобильность.

Китай как технологический лидер

"Прошли те времена, когда немецкие компании обладали технологиями во всех областях и были готовы их предоставить", - указывает синолог Эберхард Зандшнайдер, который до выхода на пенсию в 2020 году возглавлял в Свободном университете Берлина кафедру политики Китая и международных отношений. Зандшнайдер подчеркивает, что Китай сегодня - один из лидеров в области многих технологий, ориентированных на будущее: от искусственного интеллекта до защиты климата. "Пришло время осознать это", - призывает политолог.

Глобализация делает национальные экономики более взаимозависимыми, чем прежде. Поэтому в китайской стратегии Берлина подчеркивается настоятельная необходимость минимизации рисков (de-risking). Однако идею разрыва связей между двумя экономиками (de-coupling) правительство Германии отвергает.

"Эти дебаты о зависимости полностью упускают суть, - говорит Эберхард Зандшнайдер. - Приходится повторять снова и снова: зависимость была основой нашего процветания в последние годы. Всякий, кто сейчас говорит о сокращении зависимостей, должен честно сказать людям, что это будет означать снижение благосостояния. Политики избегают говорить об этом, потому что это не вызывает больших восторгов. Но на самом деле за этой дискуссией стоит реальность".

Один из примеров - важнейший нынешний тренд, переход на альтернативные источники энергии. По данным берлинского Института имени Меркатора по изучению Китая (MERICS), 87 процентов солнечных батарей в Германии в настоящее время импортируются из Китая. По словам ведущего аналитика MERICS Ниса Грюнберга (Nis Grünberg), снижению рисков уделяется при этом большое внимание. "Как использовать большие мощности в Китае и в то же время минимизировать риски в этой области - вот главный вопрос нашей будущей политики", - утверждает эксперт. Однако ясного пути тут пока не видно.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и секретарь парткома КПК провинции Сычуань Ван Сяохуэй Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Политика реальная против моральной

В коалиционном правительстве ФРГ, состоящем из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "зеленых", имеется множество разногласий по поводу Китая. Активное участие в дискуссии принимает и находящийся в оппозиции партийный блок ХДС/ХСС. В начале апреля премьер-министр Баварии, лидер ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder) совершил поездку в Китай. После посещения Великой стены, фото с пандой и встречи с китайским премьером Ли Цянем он обрушился с резкой критикой на германское правительство за его политику в отношении Китая. Зёдер призвал к "реальной политике" вместо "моральной политики". Он настаивает на взаимодействии со сложным противником. Аргумент Зёдера такой: "Если разговаривать только с теми, кто полностью похож на нас, то нам уже нечего делать".

"Зеленые" избегают налаживать еще более тесный диалог с Китаем. Они опасаются, что на фоне агрессивной войны России против Украины и связанной с ней политики Москвы Германия может вновь оказаться в зависимости от КНР. Возглавляющие МИД ФРГ и министерство экономики представители "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Роберт Хабек (Robert Habeck) в этот раз не едут вместе с Олафом Шольцем, но дали понять, что также планируют посетить Китай в этом году.

"Уже даже продолжительность времени, которое председатель КНР Си Цзиньпин выделил для переговоров с канцлером Германии, ясно показывает, насколько велик в Китае интерес к немецкой политике, - говорит Зандшнайдер. - И, конечно, там внимательно следят за политическими позициями различных партий. Тот, кто выступает реальную политику, как Маркус Зёдер, получает в Китае радушный прием. И в этом, помимо прочего, знак для министра иностранных дел Германии, которая не участвует в поездке канцлера и которой сейчас вообще трудно договориться о встречах в Китае".

Публикация является частью проекта Decoding China ("Расшифровка Китая") - серии материалов DW, в которых с немецкой и европейской точек зрения критически анализируются позиции и аргументы Китая по актуальным международным вопросам.