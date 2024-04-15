Шольц предостерег Китай от военной поддержки России

В преддверии встречи с председателем КНР канцлер ФРГ провел в Шанхае несколько встреч и сделал ряд заявлений, коснувшись вопросов военных поставок, конкуренции на рынках и легализации каннабиса.

Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе второго дня своего трехдневного визита в Китай в понедельник, 15 апреля, предостерег власти страны от любой военной поддержки России. "Никто не должен способствовать тому, чтобы это удалось", - заявил в Шанхае Шольц, подразумевая помощь РФ в ее войне против Украины, передает агентство dpa.

"Поэтому мы призываем всех не обходить санкции (...) и мы также призываем не поставлять оружие", - добавил он, уточнив, что это касается и товаров, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

Олаф Шольц встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром страны Ли Цянем 16 апреля. Агрессивная война России - это не только европейская проблема, подчеркнул канцлер, а "угроза миру и безопасности на всей планете, потому что это побудит очень многих внести исторические коррективы".

Кацлер призывает к справедливым условиям конкуренции

Олаф Шольц также призвал к созданию справедливых конкурентных условий для немецких компаний. "Для нас крайне важно, чтобы права компаний были гарантированы, чтобы у нас были справедливые условия конкуренции, в том числе с местными компаниями, которые работают здесь", - заявил он 15 апреля во время своего визита в Шанхай.

Тем самым Шольц призвал предоставить доступ немецким компаниям к китайским государственным тендерам. Во вторник на встрече с главой государства канцлер, по данным dpa, также намерен затронуть вопрос "равных условий" во взаимной торговле.

ФРГ уже давно ожидает от Китая тех же равных прав, на которые претендуют китайские компании в Германии. КНР, являющийся крупнейшим торговым партнером Германии, в настоящее время показывает признаки экономического спада, что создает проблемы для немецкой экономической модели, основанной на экспорте, отмечает агентство.

Шольц: Употребление каннабиса в ФРГ не обязательно

На встрече со студентами в Университете Тунцзи в Шанхае канцлер ФРГ заверил молодую аудиторию, что употребление каннабиса обязательным условием для поступления в университеты Германии не является. Так он ответил на вопрос китайского студента, который хочет учиться в Берлине.

"Ответ очень прост: не курите. В этом году мне исполнится 66 лет, и я никогда не курил коноплю", - сказал Шольц, заверив его и присутствующих в том, что цель легализации запрещенного в КНР каннабиса была не в росте его потребления в ФРГ, а "чтобы общественность больше об этом узнавала". Федеральное правительство хочет "вывести каннабис из серой зоны", добавил канцлер.

США пригрозили Китаю "серьезными последствиями" за помощь РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в китайском Гуанчжоу 6 апреля предупредила его о последствиях для китайского бизнеса в случае, если компании страны будут уличены в поддержке России в войне против Украины. Глава американского Минфина заявила об этом спустя всего несколько дней после того, как Вашингтон выразил обеспокоенность помощью Пекина в восстановлении оборонно-промышленной базы РФ.

Как сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам поездки в Китай в июне 2023 года, власти страны заверили его, что не предоставляют России летальную помощь для использования в войне против Украины.