В Германии легализовали марихуану, но не ее продажу

В Германии приняли закон о частичной легализации марихуаны. Курить и хранить "траву" разрешили, но ее свободная продажа по-прежнему запрещена. Ведь принятие закона было направлено на борьбу с черным рынком.

То, что произошло 1 апреля в Берлине у Бранденбургских ворот, вначале могло показаться шуткой. В ночь с воскресенья на понедельник там собрались около полутора тысяч человек, и с боем часов, как в Новый год, ровно в полночь они дружно запалили… косяки. Ворота окутались сладковатым дымом.

Полиция стояла поодаль и не вмешивалась. В этот момент - в полночь - все пришедшие к Бранденбургским воротам и закурившие "траву" имели на это полное право. Ведь после долгих и острых споров - в Германии вступил в силу закон, частично легализовавший хранение и потребление каннабиса (конопли), который исключен из списка запрещенных веществ в законе о наркотиках Германии, и получаемой из него марихуаны.

Но в этой истории есть одно "но" - дело в том, что частичная легализация каннабиса и марихуаны, в Германии по-прежнему не предусматривает ее свободной продажи. Дилерство и после принятия нового закона официально находится под запретом. Есть и другие нюансы, которые прописаны в законе.

Где разрешено выращивать коноплю

Согласно новому немецкому закону предусмотрено только два легальных пути получать марихуану. Один из них - создание садоводческих товариществ по выращиванию конопли. Для этого требуется получение разрешения местных властей и соблюдение целого ряда всевозможных ограничений, в частности, по численному составу, а также предписаний типа обязательного наличия среди членов такого "клуба любителей каннабиса", прошедших специальное платное обучение уполномоченных по превентивной работе и по защите молодежи. Ранее конопля имела большое промышленное значение в мире, но с 1961 года она была включена в список наркосодержащих растений и ее выращивание строго контролируется. Исключение составляют лишь растения, выращиваемые в медицинских целях.

У Бранденбургских ворот в ночь на 1 апреля Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Второй путь - выращивание конопли у себя в огороде или дома. По новому закону каждое домохозяйство вправе разводить по три куста марихуаны на каждого взрослого жителя. Судя по количеству запросов на эту тему в немецком интернете, такой вариант легального получения марихуаны представляется жителям Германии более простым.

Для потребителя, не злоупотребляющего "травой", одного урожая в год с трех разрешенных кустов конопли вполне достаточно. Ведь по новому закону, при себе на улице допускается иметь до 25 граммов марихуаны или гашиша, а дома хранить для личного потребления - 50 граммов.

Легализовали, чтобы бороться с черным рынком

В связи с частичной легализацией марихуаны многие сайты и вполне респектабельные средства массовой информации охотно предоставили исчерпывающую информацию на эту тему. Так, столичная газета Berliner Zeitung даже указала, что с первого июля семена конопли или ее рассаду можно будет приобретать в садоводческих товариществах по ее выращиванию, а уже сейчас - заказывать в онлайн-магазинах других стран ЕС, в частности, в Нидерландах, Австрии или Испании.

Столичное издание подробно написало, как можно вырастить каннабис в домашних условиях, какие семена лучше и какие условия выращивания более предпочтительны, но при этом подчеркнуло, что все это требует больших усилий и капиталовложений. Как и все подобные публикации, порой даже с чрезмерно подробной информацией, все это было направлено на то, чтобы увести потребителей от нелегальной покупки марихуаны на черном рынке.

Однако уже сейчас ясно, что очень многие потребители марихуаны в Германии - а это примерно 9% жителей страны (4,5 млн) в возрасте от 18 до 65 лет - ни в какие-либо садоводческие товарищества вступать не будут, ни в своем огороде или на балконе возиться с выращиванием конопли не будут. Источником марихуаны для них как был, так и остается именно черный рынок.

На первых порах перед магазинами марихуаны в Канаде выстраивались длинные очереди Фото: Reuters/C. Wattie

Между тем именно сокращением и в конечном итоге полной ликвидацией этого рынка министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) главным образом и аргументировал необходимость легализации марихуаны. В пример он приводил Канаду, где после такой легализации черный рынок сократился на 80%. Но в Канаде параллельно с декриминализацией потребления и хранения "травы" была разрешена и ее продажа в сертифицированных магазинах.

Изначально и в Германии планировали разрешить и потребление, и продажу марихуаны. Но после консультаций в Еврокомиссии выяснилось, что свободная торговля "травой" противоречила бы принятым в ЕС нормам. В качестве компромисса в немецком правительстве решили разрешить продажу марихуаны в отдельных регионах в виде "экспериментальной модели".

О готовности "поучаствовать в эксперименте" еще в прошлом году заявили несколько городов, в том числе Лейпциг, Шверин, Бремен, Ганновер, Бонн, Дармштадт, Франкфурт-на-Майне, Висбаден, Оффенбах, Мюнхен… Но для его проведения нужен закон, проект которого еще только предстоит разработать в Минздраве ФРГ.

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