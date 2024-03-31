В Германии вступил в силу закон о каннабисе

В Германии в понедельник, 1 апреля, вступил в силу закон, частично легализирующий потребление каннабиса. Каннабис будет исключен из списка запрещенных веществ в законе о наркотиках Германии, и взрослым будет разрешено хранить и выращивать для себя определенное количество. Совершеннолетним будет разрешено иметь с собой 25 граммов каннабиса - либо марихуаны, либо гашиша в чистом виде, или же до 50 грамм дома.

Кроме того, будет разрешено выращивать для личных целей на своем частном огороде до трех кустов конопли. Правда, для этого надо прежде объединиться с другими садоводами в своего рода "клуб любителей каннабиса" и получить разрешение местных властей - и на разведение конопли, и на хранение самого наркотика. Клубы будут организованы по принципу товарищества или кооператива, не ориентированных на извлечение прибыли. То есть, члены такого союза фактически будут покупать коноплю или гашиш сами у себя - максимум 50 граммов на члена клуба в месяц.

Можно курить каннабис в общественных местах, однако запрещено его употребление в радиусе 200 метров от входа в школы, детские сады, игровые площадки, молодежные и спортивные учреждения. Запрещено употреблять марихуану, находясь за рулем транспортного средства.

Наркотики и закон

Сохраняются и наказания за злоупотребления. Тюремное наказание сроком до трех лет или денежные штрафы грозят тем, у кого обнаружат более 25 граммов марихуаны или более трех кустов конопли в саду. В особо тяжелых случаях, если будет доказан факт торговли "излишками" наркотика, могут посадить и на пять лет.

Вместе с тем лица, осужденные в прошлом за деяния, которые по новому закону не будут считаться преступлением, могут рассчитывать на реабилитацию и исключение их судимости из центрального уголовного регистра Германии.

Аргументы "за" и "против" легализации

Разработка законопроекта сопровождалась в Германии острыми спорами между сторонниками и противниками легализации каннабиса. Сторонники указывали на провал политики запретов, на опыт других стран мира, в частности Испании, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Мексики, Уругвая, Канады и 19 штатов США. Они приводили финансовые аргументы: налоги с легальной торговли каннабисом вкупе с экономией на мерах по пресечению торговли им обеспечили бы, по их подсчетам, ежегодную прибавку бюджета в 4,7 млрд евро.

Кроме того, по их оценкам, легализация каннабиса неизбежно приведет к повышению качества товара, падению наркопреступности и уменьшению масштабов черного рынка, на котором часто продают марихуану с опасными для здоровья примесями.

Категорически против плана правительства выступали союз немецких врачей, объединение педиатров, профсоюз полицейских и судейский союз, а также различные объединения школьных учителей. Медики и педагоги обращали внимание на опасность для умственного развития, особенно у молодежи в возрасте до 25 лет, на риск перехода от мягких к жестким наркотикам.

Судьи и полицейские, в свою очередь, говорили, что придуманная в Минздраве модель легализации каннабиса им никакого снижения нагрузки не даст. Ведь и дальше надо будет следить за соблюдением огромного числа всевозможных бюрократических правил и преследовать нарушителей.

Смотрите также: