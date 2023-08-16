В Германии разрешат курить "траву". Но не всем и не везде

Среди планов, о которых после выборов 2021 года договорились при формировании правящей коалиции немецкие социал-демократы, "зеленые" и либералы, было зафиксировано и намерение разрешить продажу каннабиса взрослым жителям страны "в целях получения наслаждения" (zu Genusszwecken). По медицинским показаниям марихуану отпускают в немецких аптеках уже сейчас.

От щедрого обещания в законопроекте Минздрава, утвержденном 16 августа на заседании правительства ФРГ, осталось немного. Речь идет о весьма облегченном варианте легализации "травы", которую, согласно исследованиям, достаточно регулярно покуривают, покупая у дилеров на черном рынке, примерно 4,5 млн жителей Германии.

Три проблемы министра здравоохранения

Представляя в этот день свой законопроект на пресс-конференции в Берлине, министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) назвал три нерешенные проблемы, которые делают необходимым частичную легализацию каннабиса.

Карл Лаутербах на пресс-конференции в Берлине, 16 августа 2023 года Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Во-первых, рост его потребления - в том числе подростками и молодыми людьми. Во-вторых, это обширная и также растущая преступность в сфере наркоторговли. А третьей проблемой министр назвал очень емкий черный рынок, на котором, по его словам, к наркотикам все чаще подмешивают токсичные вещества или продают товар с очень высокой концентрацией тетрагидроканнабинола (ТГК).

25 граммов марихуаны и три куста конопли

На первых порах, согласно законопроекту, будет узаконено хранение взрослым человеком 25 граммов каннабиса - либо марихуаны, либо гашиша в чистом виде.

В своем саду можно будет выращивать до трех кустов каннабиса Фото: picture-alliance/dpa/ZUMA/M. Masin

Кроме того, будет разрешено выращивать для личных целей на своем частном огороде до трех кустов конопли. Правда, для этого надо прежде объединиться с другими садоводами в своего рода "клуб любителей каннабиса" и получить разрешение местных властей - и на разведение конопли, и на хранение самого наркотика.

Клубы будут организованы по принципу товарищества или кооператива, не ориентированных на извлечение прибыли. То есть, члены такого союза фактически будут покупать траву или гашиш сами у себя.

Немецкая педантичность

Законопроект испещрен всевозможными правилами и детальными ограничениями. Так, предельная месячная норма урожая для личного потребления на одного члена клуба не может превышать 50 граммов, для лиц моложе 21 года - 30 граммов, а содержание ТГК - 10 процентов. Численный состав одного клуба не может быть более 500 человек.

В Амстердаме курить в кофешопе можно Фото: Oliver Grove/PYMCA/Photoshot/picture alliance

В каждом таком союзе должны быть прошедшие соответствующее (платное) обучение уполномоченные по превентивной работе и по работе с молодежью. Клубы любителей каннабиса не смогут сами себя рекламировать, а также разрешать курить "траву" на своей территории (например, в клубном зале) и в радиусе 200 метров от входа в него. Такой же запрет действует вблизи школ, детских садов, игровых площадок, молодежных и спортивных учреждений.

Что скажут местные власти?

Чтобы такие клубы не расплодились в Германии, как грибы после дождя, властям федеральных земель поручается установить над ними строгий контроль и ограничить выдачу соответствующих разрешений. В качестве ориентировочной величины назван максимум один клуб на 6000 местного населения.

Учитывая, однако, тот факт, что правительства некоторых федеральных земель выступают против какой бы то ни было легализации каннабиса, можно ожидать, что, например, в Баварии местные власти будут в этом отношении особенно придирчивыми и медлительными.

Наркотики и закон

Сохраняются и наказания за злоупотребления. Тюремное наказание сроком до трех лет или денежные штрафы грозят тем, у кого обнаружат более 25 граммов марихуаны или более трех кустов конопли в саду. В особо тяжелых случаях, если будет доказан факт торговли "излишками" наркотика, могут посадить и на пять лет.

Очередная облава на наркодилеров в берлинском парке Гёрлитц Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Вместе с тем лица, осужденные в прошлом за деяния, которые по новому закону не будут считаться преступлением, могут рассчитывать на реабилитацию и исключение их судимости из центрального уголовного регистра Германии.

"Наслаждение" откладывается

Что же касается обещанной в коалиционном соглашении свободной продажи - пусть и в специализированных и сертифицированных магазинах - каннабиса "в целях получения наслаждения", то ее введение откладывается. Она предусмотрена только на втором этапе - и не повсеместно, а в отдельных регионах в виде тестовой научной фазы. По прошествии пяти лет ученые должны будут подвести итог: эксперимент оправдался или нет.

Несколько немецких городов уже заявили о своем желании стать подопытной площадкой. Среди них Франкфурт-на-Майне, Бремен, а также Мюнхен, мэр которого, в отличие от консервативного премьер-министра Баварии, социал-демократ.

Аргументы "за" и "против" легализации

Разработка законопроекта сопровождалась в Германии острыми спорами между сторонниками и противниками легализации каннабиса. Сторонники указывали на провал политики запретов, на опыт других сран мира, в частности Голландии, Испании, Португалии, Мальты, Люксембурга, Мексики, Уругвая, Канады и 19 штатов США. Они приводили финансовые аргументы: налоги с легальной торговли каннабисом вкупе с экономией на мерах по пресечению торговли им обеспечили бы, по их подсчетам, ежегодную прибавку бюджета в 4,7 млрд евро.

На таких плантациях в Колумбии выращивают медицинский каннабис Фото: María Paula Riveros/DW

Кроме того, по их оценкам, легализация каннабиса неизбежно приведет к повышению качества товара, падению наркопреступности и уменьшению масштабов черного рынка, на котором часто продают марихуану с опасными для здоровья примесями.

Категорически против плана правительства выступали союз немецких врачей, объединение педиатров, профсоюз полицейских и судейский союз. Медики обращали внимание на опасность для умственного развития особенно молодежи в возрасте до 25 лет, на риск перехода от мягких к жестким наркотикам.

Судьи и полицейские, в свою очередь, говорили, что придуманная в Минздраве модель легализации каннабиса им никакого снижения нагрузки не даст. Ведь и дальше надо будет следить за соблюдением огромного числа всевозможный бюрократических правил и преследовать нарушителей.

"Поворотный момент" в борьбе с наркотиками?

Сам министр Лаутербах, однако, уверен в преимуществах именно немецкого пути борьбы с ростом потребления марихуаны и гашиша, называет будущий закон "поворотным моментом" в политике правительства по борьбе с наркоманией и наркопреступностью. Министр считает, что его модель позволит как минимум остановить рост потребления каннабиса в Германии, а, может быть, даже приведет к его сокращению.

"Я проанализировал все неудачи в ходе легализации каннабиса (в других странах. - Ред.) и убежден, что мы очень многому научились на допущенных ошибках, - заявил Лаутербах на пресс-конференции. - Поэтому я думаю, что наш - это действительно самый лучший из всех способов, с помощью которых предпринимались попытки легализовать каннабис".

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