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Акция в поддержку легализации марихуаны перед Белым домомФото: Jose Luis Magana/AP Photo/picture alliance
ОбществоСША

Байден помиловал осужденных за хранение марихуаны

Анна Неверова
36 мин. назад

Президент США подписал указ о помиловании тех, к кому было применено наказание на федеральном уровне. Он призвал губернаторов штатов пойти на аналогичный шаг.

https://www.dw.com/ru/bajden-pomiloval-osuzdennyh-za-hranenie-marihuany-amerikancev/a-63365588

Президент США Джозеф Байден в четверг, 6 октября, подписал указ о помиловании всех, кто был осужден на федеральном уровне за хранение марихуаны. Он также объявил о дальнейших шагах, направленных на постепенную декриминализацию каннабиса.

"Никто не должен сидеть в тюрьме только за то, что он употребляет марихуану или хранит ее", - заявил Байден. Судимость становилась для многих американцев причиной проблем при трудоустройстве, аренде жилья и получении образовательных услуг, отметил президент США. По данным представителей Белого дома, за период с 1992 по 2021 годы насчитывается порядка 6500 осужденных за хранение марихуаны.

Джо Байден призвал губернаторов пойти на аналогичный шаг. В настоящее время в большинстве штатов выращивание конопли и употребление марихуаны разрешено в медицинских целях. Некоторые штаты допускают и рекреационное употребление этого вещества.

Байден выполняет предвыборное обещание

Глава Белого дома также поручил министерству здравоохранения и министерству юстиции пересмотреть классификацию марихуаны в списке веществ, за оборотом которых осуществляется контроль. На сегодняшний день она относится к той же категории, что и героин.

Заявление американского президента, сделанное незадолго до закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи, привело к резкому росту акций и индексных фондов индустрии каннабиса. Этим шагом Байден выполняет свое предвыборное обещание, что должно порадовать прежде всего левое крыло демократов, отмечает агентство Reuters. В начале ноября в США пройдут выборы в Конгресс.

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