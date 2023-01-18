Что ждет немецкое общество в 2023 году

Двойное гражданство, легализация каннабиса, введение "культурного паспорта" для молодых людей - лишь некоторые темы, которые будут занимать культуру и общество в 2023 году.

В нынешнем 2023 году получить немецкое гражданство станет значительно проще. Федеральное министерство внутренних дел хочет отменить действовавшее до сих пор положение о том, что граждане стран, не входящих в ЕС, должны отказаться от своего старого гражданства в пользу немецкого паспорта.

Двойное гражданство

Новый законопроект предусматривает, что жители Германии, которые хотят получить немецкий паспорт, не должны отказываться от гражданства страны, в которой они или члены их семей родились и выросли. Кроме того, согласованный в коалиционном соглашении проект о "модернизации закона о гражданстве" ослабляет и требования для определенных групп людей к степени владения ими немецким языком. Доказательство знаний немецкого языка раньше являлось обязательным условием для получения немецкого гражданства. Кроме того, будет сокращен минимальный срок проживания в стране для права на получение немецкого паспорта.

Одна группа, которая, вероятно, выиграет от этого, - так называемое поколение гастарбайтеров, многие представители которого по разным причинам не могли посещать языковые курсы по прибытии в Германию с 1960-х годов. Выгоду должны получить не только пожилые люди, приехавшие в Германию по трудовому договору, но и все члены их семей в той же возрастной категории.

Легализация каннабиса

Каннабис разрешен для медицинского использования в Германии с 2017 года при строго определенных условиях. Но федеральное правительство Германии также хочет добиться легализации употребления каннабиса.

Правящие партии - СДПГ, зеленые и СвДП - уже договорились в своем коалиционном соглашении ввести "контролируемую продажу каннабиса взрослым в лицензированных магазинах". Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) представил осенью 2022 года первые конкретные идеи для реализации этого проекта. Следующим шагом должен стать готовый законопроект.

Однако предложение встретило ожесточенное сопротивление оппозиции. Кроме того, возможно, что Брюссель наложит вето на планы Германии, если, по мнению Европейской комиссии, они противоречат европейскому и международному праву.

"Культурный пропуск" для молодежи

После тяжелых для культуры лет пандемии ответственные лица рассчитывают на возвращение посетителей в кинотеатры, театры, концерты и музеи.

Государственный министр культуры Клаудия Рот (Claudia Roth) рассматривает введение специального удостоверения с фиксированной суммой денег, которую можно потратить, например, на оплату билетов в музеи, театры (по-немецки "KulturPass". - Ред.) для молодежи как возможность оживить культурную жизнь.

Это должно дать молодым людям шанс открыть для себя богатую культурную жизнь Германии. Каждый, кому в 2023 году исполнится 18 лет, получит сертификат на 200 евро, который можно использовать для покупки билетов в кино или на концерты, посещения музеев и даже книг и компакт-дисков.

Клаудия Рот хочет, чтобы идея "культурного пропуска" была реализована к лету нынешнего года. Финансирование, выделенное в размере 100 миллионов евро, первоначально будет охватывать около 750 000 молодых людей, которым в этом году исполнится 18 лет. В случае успеха программа будет расширена за счет включения в нее подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Закон о самоопределении трансгендеров

В будущем трансгендерам может быть проще изменить свой правовой гендерный статус и получить доступ к медицинской терапии по смене пола.

Правящая коалиция разработала закон, направленный на уменьшение препятствий для процедуры по смене пола. Согласно планам, этот законопроект должен быть принят бундестагом до летних каникул.

Затем новый закон о самоопределении сменит предыдущий "Закон о транссексуалах". Это должно обеспечить единое регулирование для трансгендеров и интерсексуалов, а также небинарных людей, чтобы изменить запись пола и имя. В будущем это должно быть возможно подачей соответствующего заявления в ЗАГСе.

Действующий "Закон о транссексуалах", некоторые части которого Федеральный конституционный суд неоднократно объявлял несоответствующими Конституции Германии, требует дорогостоящих экспертиз и трудоемких процедур с привлечением внешних экспертов и принудительной терапии, которую многие оппоненты называют унизительной.

"Нет дискриминации" в учреждениях культуры

Этот проект сначала стартует в Берлине, однако он может повлиять на политику разнообразия по всей Германии: с 1 января в пяти берлинских культурных учреждениях, финансируемых государством, в качестве пилотного проекта были назначены специальные референты по борьбе с дискриминацией и развитию многообразия.

В Берлинском государственном балете с января 2023 года есть должность референта по разнообразию и борьбе с дискриминацией Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Сенат Берлина поставил перед собой задачу - сделать культурную жизнь города более разнообразной и инклюзивной. Для реализации этой цели в городском бюджете на 2023 год предусмотрено 500 000 евро. Средства будут использованы, в частности, для проектов и мер, связанных с развитием многообразия и борьбой с дискриминацией в сфере культуры.

До сих пор многим учреждениям не хватало человеческих и финансовых ресурсов для борьбы с дискриминацией и реализации разнообразия в сфере культуры в долгосрочной перспективе. Среди пяти учреждений культуры, принимающих участие в новом проекте, и Государственный балет, который в 2021 году столкнулся с обвинениями в расизме со стороны одного из своих танцоров.

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