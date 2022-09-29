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"Нос", в постановке Кирилла Серебренникова
Баварская государственная опера: "Нос", в постановке Кирилла СеребренниковаФото: Wilfried Hösl / Bayerische Staatsoper
КультураГермания

Бойкот русской культуры в Европе? Факты говорят об обратном

Марина Борисова
1 ч. назад

Главные оперные призы достались в этом сезоне Серебренникову, Римскому-Корсакову, Пушкину, Чайковскому, а родившийся в Омске Кирилл Петренко признан лучшим дирижером.

https://www.dw.com/ru/glavnye-opernye-prizy-sezona-dostalis-serebrennikovu-rimskomukorsakovu-cajkovskomu/a-63277529

Опера во Франкфурте-на-Майне вновь признана "лучшим оперным театром года". Это уже шестой по счету титул, который один из самых известных музыкальных театров Европы получает по результатам голосования критиков, проводимого журналом Opernwelt, издается который в Берлине.

Впервые оперный театр Франкфурта был признан лучшим в 1996 году. Что убедило критиков на этот раз? Инновационный подход в составлении программы и выдающиеся заслуги постановщиков. Так, немецкий режиссер Кристоф Лой (Christof Loy) поставил в театре не самое известное произведение русского композитора Николая Римского-Корсакова - оперу "Ночь перед рождеством" по одноименной повести Николая Гоголя. В итоге эта франкфуртская премьера была признана "лучшей постановкой года" в театральном сезоне 2021/2022. Кроме того, хор Франкфуртского оперного театра назван "лучшим хором". Худрук театра Бернд Лёбе (Bernd Loebe) считает, что такое признание - важный сигнал для политиков: поддержка оперному искусству должна оказываться и в будущем. В опросе журнала Opernwelt приняли участие 40 критиков из разных стран.

Лучшим в своей категории признан главный дирижер Берлинского филармонического оркестра Кирилл Петренко (Kirill Petrenko) - гражданин Австрии, родившийся в Омске. Основанный в 1882 году Берлинский филармонический оркестр имеет уникальную демократическую структуру: музыканты, в частности, сами выбирают своего главного дирижера. В текущем театральном сезоне Кирилл Петренко был отмечен критиками как "лучший дирижер" за оперу "Пиковая дама" (музыка Петра Ильича Чайковского, либретто - по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина).

По мнению критиков, режиссером года стал Кирилл Серебренников с его оперой "Нос" (по одноименному произведению Николая Васильевича Гоголя), премьера которой состоялась в 2021 году в Баварской государственной опере, и с оперой немецкого романтизма "Вольный стрелок", премьера которой состоялась в 2022 году в Амстердаме.

"Лучшими дебютами года" признаны постановка оперы "Sleepless" ("Бессонная ночь") венгерского композитора Петера Этвёша в Берлинской государственной опере и постановка оперы Штефана Вирта (Stefan Wirth) "Girl with a Pearl Earring" ("Девушка с жемчужной сережкой") в Цюрихе.

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