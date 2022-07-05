Под Псковом расследуют уничтожение усадьбы Римского-Корсакова

В связи с пожаром в мемориальном музее-усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района Псковской области Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов РФ. Об этом сообщается на сайте СК РФ в понедельник, 4 июля.

По версии следствия, причиной возгорания, случившегося 2 июля, стали нарушения, допущенные при проведении работ по ремонту кровли усадьбы. На сайте издания "Псковская губерния" уточняется, что, по предварительным данным, возгорание произошло "в районе подкровельного перекрытия (…) при выполнении работ по гидроизоляции мягкой кровли с использованием газовой горелки".

Более 1000 экспонатов музея сгорели

По словам гендиректора музея Светланы Мельниковой, в результате пожара были уничтожены 1082 экспоната музея. Восстановить будет возможно лишь пятую часть. 1125 предметов из основного фонда музея удалось спасти.

"Самая большая потеря для музея - семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам", - рассказала Мельникова.

Николай Римский-Корсаков жил и работал в этой усадьбе в период с 1907 по 1908 годы. В ночь с 7 на 8 июня 1908 года он там скончался. Музей был включен в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) РФ.

Смотрите также:

Рихард Штраус и его современники Первый наставник: Герман Леви В 1881 году амбициозный 16-летний юноша, родившийся в семье знаменитого валторниста, Рихард Штраус познакомился с дирижером Германом Леви (Hermann Levi) - кстати, первым дирижером оперы Рихарда Вагнера "Парсифаль". Леви "поднял из купели" и первое сочинение Штрауса - симфонию в тональности ре мажор, дав ей высокую (и провидческую) оценку: "Оригинально и интересно. Он еще нам всем покажет!"

Рихард Штраус и его современники Ученик Ганса фон Бюлова Грандиозной удачей стало для Штрауса приглашение стать ассистентом другого знаменитого музыканта эпохи, дирижера Ганса фон Бюлова (Hans von Bülow), в Майнингене. Феерическая техника обеспечивала фон Бюлову славу "первого маэстро нового времени". Посмотрев на то, как работает его молодой ученик, аристократ фон Бюлов непринужденно бросил: "Что же - если он хочет, он может стать моим преемником".

Рихард Штраус и его современники Любовь на всю жизнь: Паулина В 1887 году Штраус познакомился с певицей Паулиной де Ана (Pauline de Ahna). Семь лет спустя он женился на ней, вскоре на свет появился сын Франц. Для голоса Паулины написаны многие песни Штрауса и сопрановые партии в его ранних операх. Штраус часто аккомпанировал жене во время ее концертных выступлений, а в своей последней опере "Каприччио" воздвиг ей исполненный любви памятник в образе Кристины.

Рихард Штраус и его современники "Танец семи покрывал" В 1905 году премьера оперы "Саломея" (по драме Оскара Уайлда) на сцене Дрезденской оперы стала всеевропейским скандалом: смесь декаданса, эротики и насилия - и это на оперной сцене, где до сих пор воспевались исключительно высокие чувства! Критика написала об "извращенной музыке на извращенный сюжет", публика устроила овацию, Штраус удовлетворенно констатировал: "Колоссальный успех!"

Рихард Штраус и его современники Эрнст фон Шух и волшебство дирижера Одним из "отцов" грандиозного успеха "Саломеи" стал дирижер Дрезденской придворной оперы Эрнст фон Шух (Ernst von Schuch). Сам Штраус считал, что своим прорывом он обязан "гениальному Шуху и его волшебной дирижерской палочке".

Рихард Штраус и его современники Штраус и его либреттист Гофмансталь В лице поэта и драматурга Гуго фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal) Штраус обрел не только либреттиста, но и подлинного соавтора, советчика и друга. Они познакомились на премьере драмы Гофмансталя "Электра". Первая совместная работа: опера на тот же сюжет. На либретто фон Гофмансталя Штраус написал свои лучшие оперы (6 из 16), среди них - "Кавалер розы", "Арабелла" и "Женщина без тени".

Рихард Штраус и его современники "Электра": не концерт для скрипки Первое общее "дитя" Гофмансталя и Штрауса, "Электра" увидела свет в Дрездене в январе 1909 года. "Какофония и бессмысленный грохот", - писала консервативная критика об экспрессионистском музыкальном языке оперы. Ответ композитора: "Когда сын убивает на сцене мать, вы не можете играть в оркестровой яме скрипичный концерт".

Рихард Штраус и его современники В "розово-кавалерной лихорадке" "Кавалер розы", премьера которого состоялась в январе 1911 года, стал самой успешной из опер Рихарда Штрауса. Чтобы доставить из Берлина в Дрезден всех поклонников культового композитора, управление железных дорог распорядилось пустить в дни представлений дополнительный поезд, тут же окрещенный Rosenkavalier-Zug (поезд "Кавалера розы").

Рихард Штраус и его современники Основатель фестиваля в Зальцбурге Вместе с друзьями и партнерами, режиссером Максом Рейнхардом (Max Reinhardt) и либреттистом Гуго фон Гофмансталем, Рихард Штраус стал в 1917 году инициатором создания музыкально-театрального летнего фестиваля в австрийском Зальцбурге. В 1922 году Штраус выступил на фестивале и в качестве дирижера в Большом зале Моцартеума. Солист: скрипач Йозеф Шигети.

Рихард Штраус и его современники Новый либреттист: Стефан Цвейг "Ни один композитор в мире не имел такого помощника, никто мне не сможет его заменить!" - сокрушался Рихард Штраус после смерти Гуго фон Гофмансталя. Великий либреттист скончался от инфаркта в июле 1929 года, не вынеся горя - самоубийства сына. Лишь в 1931 году на место Гофмансталя заступил Стефан Цвейг (Stefan Zweig). С ним Штраус создал оперу "Молчаливая женщина".

Рихард Штраус и его современники Запрещенная "Молчаливая женщина" Премьера оперы "Молчаливая женщина" состоялась в 1935 году и сопровождалась политическим скандалом: Рихард Штраус запретил удалять имя еврея Цвейга с афиши. Министр пропаганды Геббельс негодовал: "Все эти люди искусства в политическом отношении абсолютно бесхарактерны - от Гете до Штрауса!". Все последующие исполнения оперы были запрещены.

Рихард Штраус и его современники Штраус и нацистская пропаганда После запрета "Молчаливой женщины" Штраус покинул пост президента Имперской палаты по делам музыки и все другие официальные посты. Сам композитор стал "нежелательной личностью", но его оперы по-прежнему использовались для пропаганды, как доказательство "торжества немецкого искусства". Так, после аншлюса в 1938 году сезон в Венской опере открылся "Кавалером розы". Почетный гость - Йозеф Геббельс.

Рихард Штраус и его современники Печальное прощание Вторую мировую войну, трагедию страны и народа, бомбардировки его любимых городов Мюнхена и Дрездена Рихард Штраус воспринял как личную трагедию. Под впечатлением от вида разрушенного Мюнхена он написал "Метаморфозы" - своего рода реквием всем жертвам страшной войны. "In memoriam" - пометил он на партитуре... Автор: Марита Берг, Анастасия Буцко

