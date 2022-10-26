  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Конопля
Фото: Countrypixel/IMAGO
ПолитикаГермания

Правительство ФРГ одобрило планы легализации каннабиса

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Согласно законопроекту, жителям Германии разрешено приобретать и хранить небольшое количество каннабиса в личных целях. Ключевые пункты документа разработал министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.

https://p.dw.com/p/4IhAZ

Правительство Германии в среду, 26 октября, одобрило планы министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) по легализации каннабиса в стране. Согласно ключевым пунктам соответствующего законопроекта, жителям Германии разрешено приобретать и хранить до 20-30 граммов марихуаны для употребления дома или в общественных местах. Разрешается также разводить каннабис в ограниченном объеме в своем жилище.

"Производство, поставки и распространение каннабиса дозволено в рамках лицензированного и государственного контроля", - говорится в законопроекте. При продаже лицам старше 21 года пределы содержания в каннабисе тетрагидроканнабинола (ТГК) не устанавливаются, для взрослых младше 21 года целесообразность ограничений обсуждается.

Продвигая закон о легализации каннабиса, Лаутербах выполняет один из пунктов коалиционного соглашения участников правящей в ФРГ коалиции в составе социал-демократов, свободных демократов и "зеленых".

Смотрите также:

Взорвет ли конопля "Made in Russia" рынок ФРГ?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кто в Германии может купить в аптеке коноплю?

Кто в Германии может купить в аптеке коноплю?

Немецкие аптеки с середины марта уже выдают коноплю широкому кругу пациентов на основании рецептов. Кому разрешено обращаться за терапией? До недавнего времени каннабис прописывали лишь в исключительных случаях.
Здоровье5 апреля 2017 г.00:47 мин.
external

В Германии легализуют медицинскую коноплю (03.03.2017)

В Германии легализуют медицинскую коноплю (03.03.2017)

В Германии тяжелобольные пациенты смогут получать по рецепту марихуану. Германия - не первая страна, в которой легализовали медицинскую коноплю.
Политика3 марта 2017 г.01:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Массовое захоронение в Лимане

Киев: В освобожденных районах эксгумированы около 1000 тел

Конфликты32 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание Минюста США

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Экономика и бизнес9 ч. назад
Ведущие подкаста Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Штайнмайер в Киеве. Разоблаченные ракетчики.

Штайнмайер в Киеве. Разоблаченные ракетчики.

Конфликты22 ч. назад60:40 мин.
Карикатура - "президент Франции Эмманюэль Макрон" начинает разговор по телефону с папой римским: "Ваше святейшество...". "Папа Франциск" возражает: "А чего сразу я?".

Макрон у папы римского: чья очередь звонить Путину?

Макрон у папы римского: чья очередь звонить Путину?

Политика22 ч. назад
Первый "женский обмен" пленными между Украиной и Россией, 17 октября 2022 года

Военный медик из Украины: "Меня просто били"

Военный медик из Украины: "Меня просто били"

Конфликты23 ч. назад
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц

Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?

Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?

Политика30 мин. назад
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич (фото из архива)

Сербия и санкции против России: без резких движений

Сербия и санкции против России: без резких движений

Политика8 ч. назад
На главную страницу