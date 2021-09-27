Впервые в бундестаг ФРГ прошли транс-женщины

В результате парламентских выборов в Германии впервые в бундестаг попали две трансгендерные женщины. Как стало известно в понедельник, 27 сентября, политик из партии "зеленых" из Северного Рейна - Вестфалии Нике Славик (Nyke Slawik) и ее баварская однопартийка Тесса Ганзерер (Tessa Ganserer) получили депутатские мандаты по земельным спискам.

"С ума сойти! Я все еще не могу в это поверить", - написала 27-летняя Славик в Twitter накануне вечером, после окончания голосования, выразив надежду на то, что в политике будет открыта новая глава, связанная с самоопределением людей, и многолетнему патернализму в отношении гомосексуалов будет положен конец. В последние годы живущая в Леверкузене Нике Славик работала научной ассистенткой у двух депутатов-"зеленых" в ландтаге земли Северный Рейн - Вестфалия.

Тесса (Маркус) Ганзерер - депутат баварского ландтага с 2013 года, в ноябре 2018 года она публично объявила, что является транссексуалкой.

До сих пор в бундестаге был лишь один депутат-трансгендер, однако об этом стало известно только после окончания его депутатских полномочий. В организации Trans* e.V. отметили, что "в этом отношении выборы в бундестаг 2021 года стали историческим моментом".

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