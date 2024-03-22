В Германии окончательно легализовали каннабис

Согласно принятому закону о легализации и декриминализации каннабиса, уже с 1 апреля в стране будет разрешено хранить и выращивать марихуану.

Несмотря на резкую критику представителей ряда федеральных земель и врачебного сообщества, закон о частичной легализации каннабиса был одобрен бундесратом ФРГ в пятницу, 22 марта, и вступит в силу 1 апреля, как и планировало правительство страны. С этой даты совершеннолетним лицам, находящимся в Германии, будет разрешено выращивать до трех растений каннабиса у себя дома, а также хранить там до 50 граммов вещества для личного употребления. В общественных местах взрослым будет разрешено иметь при себе до 25 граммов каннабиса.

Кроме того, с 1 июля того же года станет возможным создание специальных некоммерческих клубов для культивирования каннабиса численностью до пятисот человек. Члены клубов смогут коллективно выращивать каннабис и поставлять друг другу для личного потребления не более 50 граммов "травы" в месяц на человека.

Публичное употребление каннабиса по-прежнему будет запрещено в школах, спортивных учреждениях и в радиусе 100 метров от них. В пешеходных зонах курение будет запрещено до 20.00. Все несовершеннолетние, пойманные с веществом при себе, должны будут участвовать в программах антинаркотической профилактики.

Принятие закона подано как борьба с черным рынком

Предложение о легализации каннабиса было внесено министром здравоохранения ФРГ Карлом Лаутербахом (Karl Lauterbach) в связи с ростом черного рынка в этой сфере. "Потребление марихуаны в Германии резко возросло за последние годы. Теперь нам нужно переосмыслить этот процесс и бороться с черным рынком. Я сам много лет был противником легализации каннабиса. Теперь я изменил свое мнение. Если бы мы не смогли этого сделать, это был бы отличный день для дилеров", - заявил сам Лаутербах.

В ходе голосования в бундесрате (федеральном предствительстве земель Германии) противникам закона - землям Бавария, Баден-Вюртемберг, Бранденбург и Саар - не удалось собрать большинство голосов за отсрочку вступления закона в силу. Все остальные федеральные земли, за исключением Саксонии, воздержались при голосовании по вопросу о том, следует ли вренуть законопроект на рассмотрение в согласительную комиссию бундестага и бундесрата.

Отмечается, что после вступления в силу этого закона Германии придется пересмотреть приговоры, которые вынесли ранее за продажу марихуаны. Только в Берлине прокуратура будет вынуждена заново рассмотреть около 3500 дел.

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