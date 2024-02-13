В РФ арестовали гражданина ФРГ из-за мармеладок с каннабисом

В отношении гражданина Германии, задержанного в аэропорту Пулково с пакетом мармеладных мишек с каннабисом, возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

Суд в Санкт-Петербурге арестовал по обвинению в контрабанде наркотиков 38-летнего гражданина Германии, который ввез в Россию пачку мармеладных мишек с каннабисом. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС России ) во вторник, 13 февраля.

По данным ведомства, мужчина прилетел из Гамбурга в гости к подруге по онлайн-переписке. Осматривая его рюкзак в петербургском аэропорту Пулково, сотрудники таможни заметили жесткий полимерный пакет, на котором был изображен лист каннабиса. Внутри было шесть резко пахнущих черно-коричневых желейных мишек весом 20 граммов, говорится в сообщении ФТС. Экспресс-тест подтвердил наличие в сладостях тетрагидроканнабинола - вещества, которое признано в России наркотическим и запрещено к ввозу.

Пассажир пояснил, что купил мармеладные мишки в Германии и употреблял их во время перелетов для спокойного сна. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Подобный случай - не первый

Это не первый подобный случай в России. В феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево была задержана известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер. Федеральная таможенная служба сообщила, что в ее багаже были найдены электронные сигареты с гашишным маслом.

Впоследствии суд признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Ее приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. В декабре 2022 года баскетболистку освободили из колонии в обмен на заключенного в США россиянина Виктора Бута, которого Вашингтон обвинил в торговле оружием.

В ходе переговоров об освобождении Грайнер Россия, по данным Белого дома, просила о выдаче Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в 2019 году. В феврале президент РФ Владимир Путин в резонансном интервью американскому журналисту Такеру Карлсону намекнул на возможность обменять убийцу Хангошвили на корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже.

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