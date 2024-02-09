Путин хочет обменять журналиста на киллера. Реакции в ФРГ

"Урок истории с Владимиром Путиным. Интервью с ним только в одном пункте содержало что-то новое". Так немецкая деловая газета Handelsblatt озаглавила онлайн-статью о двухчасовой беседе американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ.

Этим пунктом, по мнению издания, стал недвусмысленный намек хозяина Кремля на готовность России обменять удерживаемого уже почти год в московском СИЗО "Лефортово" корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже, на россиянина Вадима Красикова. Он отбывает в Германии пожизненное наказание за убийство в 2019 году в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Это преступление часто называют "убийством в Тиргартене".

Кремль: отдайте Вадима Красикова, получите Эвана Гершковича

Президент России не упомянул имя Красикова и, тем более, напрямую не признал, что тот действовал по заданию российских спецслужб, но недвусмысленно намекнул на него: "Сидит в одной стране, стране - союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". А затем добавил: "Сделал он это по собственной инициативе или нет - это другой вопрос".

Декабрь 2023 года. В московском суде корреспонденту американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу в очередной раз продлевают арест Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung тоже обратила внимание на то, что "российский президент Владимир Путин впервые сам дал понять": Россия хотела бы обменять Гершковича именно на Красикова. Онлайн-версия издания посвятила этому пассажу из интервью Карлсона с Путиным отдельную небольшую статью, в которой изложила фактическую сторону дела. По мнению газеты, хозяин Кремля открыто признал, что "рассматривает Гершковича как заложника", когда заявил, что бессмысленно держать его в российской тюрьме.

Самое вероломное в этой сделке - давление на ФРГ

Намерение обменять журналиста из США на киллера, пойманного в Германии на месте преступления и осужденного немецким судом, информационный портал t-online называет "самой вероломной частью предлагаемой Путиным сделки". Ведь тем самым российский президент оказывает серьезное давление на правительство ФРГ: "Если Берлин действительно согласится на предложение Путина обменять Красикова, придется предварительно преодолеть очень высокие юридические преграды. Таков был вывод экспертизы, проведенной по заказу правительства в 2022 году".

Уже тогда дипломаты из США прощупывали почву в этом направлении, получив, видимо, соответствующие сигналы из Москвы, указывает портал. Он поясняет, что, согласно немецким законам, из тюрьмы Красикова могут отпустить только в двух случаях: если его помилует президент ФРГ или если его переведут в российскую тюрьму для дальнейшего отбывания там наказания.

Берлин, октябрь 2020. Идет суд на российским киллером Вадимом Красиковым Фото: Odd Andersen/AFP Pool/doa/picture alliance

"Но это означало бы, что в России осужденного убийцу тут же освободят. В обоих случаях это был бы нехороший сигнал для правового государства в Германии", - подчеркивается в статье. К решению такого вопроса, говорится в ней далее, непременно пришлось бы подключиться канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz), а он, если вообще согласится на обмен, то только тогда, когда Германия в какой-либо форме получит от этого политическую выгоду. "Эксперты считают, что одного лишь освобождения американского журналиста Гершковича, по-видимому, будет недостаточно", - указывает t-online.

В прошлом году в Германии неоднократно высказывалось предположение, что Берлин может попытаться обменять Вадима Красикова на Алексея Навального. Российский оппозиционный политик отбывает в РФ длительный тюремный срок. На поступивший теперь из Москвы недвусмысленный сигнал правительство ФРГ пока реагировать не стало. Его официальный представитель Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) на очередной пресс-конференции в пятницу, 9 февраля, на вопрос журналистов ответила: "Мне, к сожалению, в этой связи сказать нечего".

Выдача РФ осужденного убийцы юридически возможна

Теоретически, с чисто правовой точки зрения, выдача Красикова российским властям возможна, пояснил информационному агентству Reuters специалист по немецкому и международному уголовному праву профессор Гамбургского университета Кай Корнелиус (Kai Cornelius). По его словам, отбывание наказания в Германии может быть прекращено в случае "выдачи, перевода или депортации за рубеж" осужденного.

Он, правда, должен, согласно действующим рекомендациям властей, до этого отсидеть половину срока, но на самом деле никакого юридически закрепленного минимального срока не существует, даже в случае пожизненного заключения, пояснил эксперт. Что же касается соответствующего решения, то его принимает не суд, а отвечающая за данное дело прокуратура.

Так что у выдачи Красикова могли бы быть законные основания, другое дело - разумно ли соглашаться на подобные сделки, отметил юрист. "Ведь в данном случае суд не только установил факт совершения убийства, но и констатировал особую степень вины. А в немецком праве нет более сурового приговора", - подчеркнул профессор Кай Корнелиус.

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