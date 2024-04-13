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Пекин увеличил косвенную военную поддержку Москвы

Сергей Куприков
13 апреля 2024 г.

В 2023 году около 90% российских закупок микроэлектроники, которая используется при производстве военной техники, пришлось на Китай.

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир ПутинФото: Sergei Karpukhin/Sputnik/REUTERS

Китай увеличил продажи станков, микроэлектроники и других технологий в Россию, которые та использует в войне с Украиной. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников из администрации президента США. По данным агентства, в 2023 году около 90% российских закупок микроэлектроники, которая используется при производстве военной техники, пришлось на Китай. В последнем квартале оттуда поступили почти 70% импортированных Россией станков на сумму 900 млн долларов.

Кроме того, Китай поставляет России нитроцеллюлозу, используемую при производстве пороха, оптику для бронетехники, а также двигатели для беспилотников и ракет. Кроме того, по данным США, китайские и российские компании работают над совместным производством дронов в России.

Разведка США утверждает также, что Пекин поставляет Москве спутниковые снимки и помогает ей нарастить космический потенциал.

В апреле 2024 года глава министерства финансов Джанет Йеллен во время визита в Пекин пригрозила китайским банкам санкциями за помощь в экспорте товаров военного и двойного назначения в Россию. Ранее США ввели санкции против нескольких китайских компаний за нарушение запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться в военном производстве.

Associated Press указывает, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который во второй половине апреле поедет на встречу глав МИД стран "большой семерки", намерен высказать озабоченность ростом косвенной поддержки России со стороны Китая.

 

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