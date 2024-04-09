Китай и РФ договорились укреплять связи в противовес Западу

Министры иностранных дел России и Китая провели встречу в Пекине. Они обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран и планы укреплять евразийскую безопасность.

Китай намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Россией на мировой арене, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в Пекине по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник, 9 апреля. "Мы будем оказывать друг другу решительную поддержку и наращивать наше многостороннее взаимодействие", - приводят слова Ван И российские информагентства.

Лавров, в свою очередь, отметил, что отношения РФ и Китая вышли на "беспрецедентно высокий уровень" и продолжают динамично развиваться. "Наше стратегическое партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы наших стран", - сказал Лавров.

Встреча глав МИД состоялась в ходе двухдневного визита Лаврова в Китай. Москва и Пекин провозгласили стратегическое партнерство "без ограничений" незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Планы начать диалог по евразийской безопасности

Россия и Китай планируют также укреплять сотрудничество в области безопасности в Евразии, чтобы противостоять влиянию США и Запада. По словам Лаврова, такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин и страны договорились "начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу".

Ван И призвал Североатлантический альянс не распространять свою деятельность на Азиатско-Тихоокеанский регион. Москва и Пекин будут противостоять "гегемонии и политике силы" и поддерживать "общедоступную экономическую глобализацию", а также выступать против односторонних санкций, которые "подрывают мировой порядок и противоречат тренду глобального развития", сказал он.

Главы МИД - о лидерах Китая и России

Китайский министр поздравил Путина с победой на состоявшихся в марте президентских выборах и отметил, что Пекин будет "решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России" под его руководством.

Лавров напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин в числе первых направил поздравления Путину в связи с переизбранием на пост президента РФ. "Признательны в целом китайским друзьям за поддержку и обеспечение суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией", - сказал он.

В ходе визита в Пекин Лавров во вторник был принят Си Цзиньпином. "Мы хотели бы выразить высочайшую оценку и восхищение теми успехами, которых вы достигли за эти годы и, прежде всего, за последнее десятилетие под вашим руководством", - заявил российский министр на этой встрече.

Он также сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в июне и октябре 2024 года соответственно. "Будут наверняка и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога", - сказал Лавров.

Запад критикует сотрудничество КНР с Россией

Китай сталкивается с растущим давлением со стороны западных стран, которые требуют от него использовать свое влияние на Россию для прекращения войны в Украине. США неоднократно предостерегали Пекин от оказания косвенной помощи России. Так, в начале марта в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что "Китай продолжает предоставлять материалы для поддержки оборонно-промышленной базы России".

Во время визита в Китай в понедельник, 8 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о "серьезных последствиях" для любых китайских компаний, поддерживающих войну России на Украине. Кроме того, по ее словам, Вашингтон не исключает введения тарифов на импорт экологически чистой энергии из Китая, чтобы защитить свою промышленность.

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