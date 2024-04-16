Си Цзиньпин не считает Китай стороной в войне в Украине

Вопреки ряду доказательств близкого союзничества с Россией, лидер Китая не считает свою страну участником военного конфликта в Украине. Председатель КНР на встрече с канцлером ФРГ вновь заявил об этом.

На переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), который находится с визитом в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не участвует в российской агрессивной войне против Украины, передает агентство dpa во вторник, 16 апреля.

"Китай не является ни стороной, ни участником украинского кризиса", - говорится в заявлении, сделанном во китайской стороной вторник по итогам встречи двух лидеров в Пекине. Более того, по словам Цзиньпина, Китай регулярно "по-своему продвигал мирные переговоры". Пекин поддержит проведение международной мирной конференции "в свое время", но Россия и Украина должны будут принять ее, сказал китайский лидер. Необходимо "разрядить обстановку и больше не подливать масла в огонь", необходимо "создать условия для восстановления мира и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта", добавил председатель КНР.

Китай считается близким союзником России, подчеркивает dpa. Постоянно звучат обвинения в том, что китайские компании поставляют в Россию так называемые товары двойного назначения - которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Встреча Шольца и Си прошла в заключительный день трехдневной поездки канцлера в Китай в сопровождении нескольких министров и бизнес-делегации. Важной темой переговоров также является ситуация на Ближнем Востоке после масштабной атаки Ирана на Израиль.

Шольц в Пекине: Война в Украине наносит ущерб всему миру

В ходе визита в Пекин канцлер Германии обсуждает с китайским руководством войну РФ против Украины, защиту климата и экономическое сотрудничество ФРГ и Китая. Российская военная агрессия в отношении соседней страны и перевооружение РФ оказали существенное негативное влияние на безопасность Европы и "напрямую наносят ущерб" основным европейским интересам, заявил он в самом начале переговоров с Си Цзиньпином 16 апреля.

Кроме того, косвенным образом действия России "наносят ущерб всему международному порядку, поскольку они нарушают основной принцип Устава ООН - принцип нерушимости национальных границ", добавил Шольц. Он напомнил, что в ходе его прошлого визита в Пекин он и китайский лидер выступили с совместным заявлением о неприемлемости ядерных угроз. "Я хотел бы с вами обсудить, что мы еще можем сделать для достижения справедливого мира в Украине", - указал он.

В свою очередь Си Цзиньпин указал на начало "новой эры турбулентности и потрясений", во время которой будут увеличиваться риски для всего человечества. Для решения возникающих в связи с этим проблем важно сотрудничество между крупными державами, подчеркнул Си.

Китай пока не подтвердил участия в мирном саммите

В Швейцарии 15-16 июня пройдет мирный саммит высокого уровня по урегулированию военного конфликта в Украине. Он будет нацелен на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе, сообщила швейцарская сторона.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что приглашение России, продолжающей вторжение в Украину, на встречу не планируется. К участию в ней будут приглашены все государства, которые поддерживают территориальную целостность Украины, указал он.

Глобальный саммит мира в Швейцарии пройдет в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине, которые прошли в Дании, Саудовской Аравии, на Мальте и в Давосе. Киев пригласил на саммит мира в Швейцарии лично руководителя КНР Си Цзиньпина. Подтверждение от него на данный момент не получено.

Главы МИД Китая и РФ укрепляют связи в противовес Западу

Китай намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Россией на мировой арене, заявил 9 апреля министр иностранных дел КНР Ван И в Пекине по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Мы будем оказывать друг другу решительную поддержку и наращивать наше многостороннее взаимодействие", - приводят слова Ван И российские информагентства.

Лавров, в свою очередь, отметил, что отношения РФ и Китая вышли на "беспрецедентно высокий уровень" и продолжают динамично развиваться. "Наше стратегическое партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы наших стран", - сказал Лавров.

Встреча глав МИД состоялась в ходе двухдневного визита Лаврова в Китай. Москва и Пекин провозгласили стратегическое партнерство "без ограничений" незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.