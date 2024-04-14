Олаф Шольц предостерег от эскалации на Ближнем Востоке

Олаф Шольц предостерег от эскалации на Ближнем Востоке14 апреля 2024 г.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) осудил иранские удары по Израилю "самым решительным образом". "Это ничем не оправданная атака, это ужасная эскалация ситуации", - заявил в воскресенье, 14 апреля, глава германского правительства, находящийся с визитом в Китае. Он подчеркнул, что действия Тегерана никоим образом не могут быть названы приемлемыми или понятными.
Шольц предостерег от "любой дальнейшей эскалации" всеми сторонами, в первую очередь, Ираном. "Нельзя продолжать идти по этому пути, - указал канцлер, выступая в городе Чунцине. - Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации".
Он еще раз подчеркнул солидарность Германии с Израилем, пострадавшим от террористической атаки ХАМАС 7 октября и подчеркнул его полное право на самозащиту.
Шольц объявил, что иранский воздушный удар по Израилю станет темой его беседы с министрами иностранных и внутренних дел Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) и Нэнси Фезер (Nancy Faeser), которая состоится в воскресенье вечером. В ней примет участие также министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius). В этот же день федеральный канцлер намерен принять участие во встрече глав государств и правительств стран "большой семерки" (G7). Цель саммита, по словам президента США Джо Байдена, - согласование "единого дипломатического ответа на наглую атаку Ирана".
Нападение Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ночная атака состояла из более чем 300 запусков: Израиль пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет. По словам спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари, Израилю и его союзникам удалось сбить 99% из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге, где инфраструктуре был "нанесен незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.
Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.
Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".