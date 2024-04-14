Байден из-за удара Ирана по Израилю созывает саммит G7

Президент США намерен согласовать единый дипломатический ответ на "наглое" нападение со стороны Тегерана. Вашингтон не намерен участвовать в наступательных операциях против Ирана.

На фоне беспрецедентного удара Ирана по Израилю США 14 апреля созывает внеочередную встречу стран глав государств и правительств стран "большой семерки" (G7), чтобы согласовать "единый дипломатический ответ на наглую атаку Ирана", - заявил президент США Джо Байден в воскресенье утром.

В ночь на 14 апреля Иран, по данным Израиля, выпустил по израильской территории более 200 беспилотников и ракет. Благодаря содействию США "почти все" выпущенные Ираном дроны и ракеты были сбиты, отметил Байден. Он также сообщил, что в телефонном разговоре заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в непоколебимой поддержке Израиля со стороны США. С аналогичным заявлением о поддержке Израиля Байден выступил ранее и в своем микроблоге на платформе X.

По сведениям американской медиакомпании CNN, Джо Байден в то же время сказал Нетаньяху, что США не намерены участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Позиция Китая

Китай заявил, что в связи с новым обострением ситуации на Ближнем Востоке все заинтересованные стороны должны проявить сдержанность во избежание дальнейшей эскалации. "Китай глубоко обеспокоен нынешней ситуацией и призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности", - говорится в заявлении МИД КНР, выложенном на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что "этот виток эскалации является последним проявлением распространения конфликта в секторе Газа", и сейчас крайне важно эффективно выполнять резолюцию 2728 Совета Безопасности ООН с целью скорейшего урегулирования этого конфликта. Данная резолюция, в числе прочего, требует немедленного прекращения огня в секторе Газа, которое должно привести к долгосрочному прекращению боевых действий.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), находящийся в настоящее время с визитом в Китае, со всей решимостью осудил удар Ирана по Израилю.