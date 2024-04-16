Шольц в Пекине: Война в Украине наносит ущерб всему миру

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждает в Пекине совместные усилия по достижению мира в Украине и в области защиты климата, а также экономическое сотрудничество на основе норм ВТО.

В ходе визита в Пекин канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) обсуждает с китайским руководством войну РФ против Украины, защиту климата и экономическое сотрудничество ФРГ и Китая. Российская военная агрессия в отношении соседней страны и перевооружение РФ оказали существенное негативное влияние на безопасность Европы и "напрямую наносят ущерб" основным европейским интересам, заявил он в начале переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, 16 апреля.

Шольц призвал обсудить поддержку Украины

Кроме того, косвенным образом действия России "наносят ущерб всему международному порядку, поскольку они нарушают основной принцип Устава ООН - принцип нерушимости национальных границ", добавил Шольц. Он напомнил, что в ходе его прошлого визита в Пекин он и китайский лидер выступили с совместным заявлением о неприемлемости ядерных угроз. "Я хотел бы с вами обсудить, что мы еще можем сделать для достижения справедливого мира в Украине", - указал он.

Одновременно глава германского правительства призвал к более тесному сотрудничеству Берлина и Пекина в области защиты климата. "Обе наши страны несут ответственность за защиту глобальных общественных благ", - подчеркнул он. Шольц напомнил, что на весь мир оказывают негативное влияние экстремальные погодные явления - штормы, наводнения, засухи и холода. "Только вместе мы сможем найти решения, чтобы остановить изменение климата и справедливым образом управлять переходом к зеленой энергетике", - считает он.

Шольц также выступил за развитие двусторонних экономических отношений, основанных на нормах Всемирной торговой организации (ВТО). "Как Китай, так и Германия являются торговыми странами, которые получают большую выгоду от ВТО. Мы привержены укреплению правил глобальной торговли и их дальнейшему совершенствованию совместно с другими членами ВТО", - отметил он.

Си: Сотрудничество, несмотря на разногласия

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Китай, несмотря на разногласия, делает ставку на сотрудничество с Германией. "Совместно мы можем обеспечить больше стабильности и безопасности на Земле", - уверен он. При этом китайский руководитель указал на необходимость придерживаться принципов взаимного уважения и искать "точки соприкосновения вопреки разногласиям", а также учиться друг у друга. В таких условиях двусторонние отношения будут стабильно развиваться и могут оказать "большое влияние не только на весь евразийский континент, но и на весь мир", добавил он.

При этом он указал на начало "новой эры турбулентности и потрясений", во время которой будут увеличиваться риски для всего человечества. Для решения возникающих в связи с этим проблем важно сотрудничество между крупными державами, подчеркнул Си.

Встреча Шольца и Си проходит в заключительный день трехдневной поездки канцлера в Китай в сопровождении нескольких министров и бизнес-делегации. Важной темой переговоров также является ситуация на Ближнем Востоке после масштабной атаки Ирана на Израиль.