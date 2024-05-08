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Путину нечего предложить россиянам. СМИ ФРГ - об инаугурации

Марина Барановская
8 мая 2024 г.

Церемония инаугурации Путина и "тронная речь" российского президента стали объектом пристального внимания немецких СМИ. На что обратили внимание авторы комментариев? Обзор DW.

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Путин на инаугурации
Инаугурация Владимира Путина, 7 мая 2024 годФото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

Инаугурация Владимира Путина, состоявшаяся 7 мая, ознаменовала его официальное вступление в должность президента РФ в пятый раз. На этом посту Путин планирует остаться еще шесть лет - до 2030 года. Журналисты многих крупных немецких СМИ прокомментировали саму церемонию и инаугурационную речь российского президента.

Die Welt: Путинская Россия-2024 - "удручающее зрелище"

Газета Die Welt с одобрением отмечает решение правительства Германии не отправлять своего представителя на церемонию инаугурации Владимира Путина. "Стремление к миру и взаимопониманию с Россией все еще существует. Но теперь оно основано на страхе, а не на слепой наивности. Это явный прогресс", - считает комментатор Клаус Гайгер (Klaus Geiger) в статье "С таким долговременным правителем взаимопонимание невозможно".

Владимир Путин
Этапы правления Путина: от "демократии" 1990-х - к автократии, а затем - к диктатуреФото: Ramil Sitdikov/Tass/IMAGO

Журналист называет путинскую Россию 2024 года "удручающим зрелищем". "Бывший офицер КГБ без труда превратил по-прежнему пронизанную беззаконием и коррупцией "демократическую систему" 1990-х годов вначале в автократию, а затем - в диктатуру", - пишет Гайгер. Путин "возродил холодную войну, а затем перевел ее в горячую стадию, начав агрессивную войну против Запада с использованием ядерных угроз", констатирует комментатор Die Welt.

"Каждый, кто наблюдал за инаугурацией с ее роскошными кремлевскими залами, старым советским гимном и враждебными речами, может прийти только к одному выводу: с Владимиром Путиным взаимопонимание невозможно", - считает Клаус Гайгер.

FAZ: "У Путина не осталось будущего, которое он может предложить россиянам"

Редактор отдела политики газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) отмечает изменение риторики в инаугурационной речи Путина по сравнению с выступлением на предыдущей церемонии вступления в должность. "Шесть лет назад Путин обещал россиянам "мирное и благополучное будущее", с "новым качеством жизни, процветанием, безопасностью и здоровьем для каждого" и "современной социальной политикой". Тогда же он говорил о расширении свобод для предпринимателей и ученых и даже коснулся темы прав человека. В начале своего нового президентского срока он уже даже не притворяется, что его режим стоит на службе у народа", - пишет журналист в комментарии "Послания из прошлого".

Пожилая женщина слушает выступление Путина
Путин по-прежнему находит поддержку у части российского обществаФото: Newen Connect

По мнению автора статьи, речь президента РФ на официальном старте его пятого срока не содержала ничего, "кроме пустого национального пафоса". Путин "разглагольствовал о "глубоком понимании" россиянами "общих исторических целей", России как отдельной цивилизации, о "единстве и сплоченности", служении Отечеству с "полной отдачей" и "предках, достигших недостижимых высот".

Смена риторики в очередной раз подчеркивает изменение политики правления российского президента, считает Райнхард Фезер: "Авторитарный режим, обещавший своим подданным лучшую жизнь, превратился в диктатуру. У президента РФ больше нет будущего, которое он мог бы предложить россиянам". Единственное, что осталось у Путина, - это "послания из темного прошлого", констатирует комментатор FAZ. Но и с ними "он все еще находит поддержку в российском обществе, в то время как его армия уничтожает Украину".

Der Spiegel: Какие послания были в "тронной речи" Путина

Журналистка еженедельника Der Spiegel Кристина Хебель (Christina Hebel) считает, что инаугурация Путина, "как и все кремлевские мероприятия", "была тщательно срежиссирована". "Тронная речь" президента РФ содержала три главных послания, уверена автор комментария "Три вывода из церемонии коронации Путина".

Первое из них - пятый президентский срок Путина полностью ориентирован на войну. Кристина Хебель обращает внимание, что на инаугурацию были приглашены многочисленные военнослужащие - участники войны против Украины: "Путин был патетичен в своей речи, сказав, что "преклоняется" перед этими "героями". Он уже давно подчинил весь свой аппарат, свою политику и экономику войне против Украины. И он будет продолжать идти по этому пути. В своей речи он вновь обратился к "единой и великой нации" и закончил словами: "Вместе мы победим".

Второе послание Путина, по мнению немецкой журналистки, заключается в том, что ему важно подчеркнуть верность своего окружения. "Новому старому президенту аплодировали 2500 специально отобранных гостей - религиозная, политическая, экономическая и социальная элита страны. Все давно работающие и преданные Путину функционеры - от министра обороны Сергея Шойгу и главы МИДа РФ  Сергея Лаврова до секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и мэра Москвы Сергея Собянина - на видеосъемке инаугурации были показаны крупным планом. В кадр попали и назначенные Кремлем губернаторы оккупированных украинских территорий".

Наконец, третье послание, которое называет Кристина Хебель, - церковь рассматривает Путина как преемника царя. "В своих усилиях по всеобщей индоктринации населения Путин все больше опирается на церковь и использует веру в своих целях. Влиятельный патриарх Русской православной церкви Кирилл горячо поддерживает наступление Путина на Украину, называя его "священной войной", - отмечает автор комментария в Der Spiegel.

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