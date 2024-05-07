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Боррель призвал страны ЕС бойкотировать инаугурацию Путина

Сергей Ромашенко
7 мая 2024 г.

Владимир Путин был признан виновным Международным уголовным судом, заявил глава европейской дипломатии. Он отметил, что присутствие на инаугурации Путина будет непонятным ни для украинцев, ни для остального мира.

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Жозеп Боррель считает неправильным присутствовать на инаугурации Путитна
Жозеп Боррель считает неправильным присутствовать на инаугурации ПутитнаФото: Lenoir/EUC/Ropi/picture alliance

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал европейские страны не участвовать в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. "Я направил послание всем странам-членам ЕС, где указал, что считаю правильным не участвовать в этой церемонии. Мой совет - не делать этого, и я думаю, что представители большинства стран-членов не пойдут на инаугурацию. К тому же Путин - человек, признанный виновным Международным уголовным судом", - заявил Боррель во вторник, 7 мая.

Глава европейской дипломатии отметил, что поначалу между странами-членами ЕС шла дискуссия о том, присутствовать или не присутствовать на инаугурации Путина, и если да, то на каком уровне - послов или поверенных в делах. "Но для меня позиция была ясна. Украинцам и многим людям во всем мире будет очень трудно понять, почему мы присутствуем на инаугурации Путина - человека, осужденного Международным уголовным судом, несущего ответственность за войну в Украине, избрание которого мы оспариваем, поскольку оно не было свободным, а выборы - справедливыми. Это было бы явным противоречием", - пояснил Боррель.

"Поэтому мой совет странам-членам ЕС был - не присутствовать на инаугурации, и я надеюсь, что многие из них, большинство из них последуют этому совету, хотя каждая из этих стран - полностью суверенное государство и вправе самостоятельно решать, участвовать или не участвовать в церемонии", - резюмировал Жозеп Боррель.

 

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