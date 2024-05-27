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В Харькове объявлен траур по жертвам российского удара

Олег Соколенко
27 мая 2024 г.

27 мая объявлено в Харькове днем траура в связи с большим числом жертв удара РФ по гипермаркету. По данным областной администрации, погибли 16 человек, по данным облпрокуратуры - 14. Десятки человек получили ранения.

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Харьковский гипермаркет "Эпицентр" после российского удара 25 мая
Харьковский гипермаркет "Эпицентр" после российского удара 25 маяФото: Anadolu/picture alliance

27 мая объявлено в Харькове днем траура в связи с большим числом жертв удара по строительному гипермаркету "Эпицентр", который армия РФ нанесла двумя днями ранее. Соответствующее распоряжение подписал в воскресенье, 26 мая, мэр города Игорь Терехов.

"В знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен государственный флаг с черной лентой. Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в заведениях торговли, общественного питания и т.д.", - говорится в сообщении Харьковского горсовета.

Не менее 14 погибших, десятки раненых

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявил, что на харьковский "Эпицентр" 25 мая были сброшены две управляемые авиабомбы, возникший в результате пожар распространился на площади в 15 тыс. кв. метров. Разбор завалов и идентификация тел погибших продолжаются.

Синегубов днем 26 мая написал в Telegram, что известно о 16 погибших в результате удара по гипермаркету людях. Харьковская областная прокуратура вечером того же дня подтвердила ранение 44 и гибель 14 человек. Идентифицированы тела 11 жертв удара, в том числе 12-летняя девочка и ее мама. Пропавшими без вести, по этим данным, остаются семь человек.

"Проанализированы видео с камер наблюдения и установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек", - добавили в прокуратуре.

Зеленский: "Это российское безумие"

"Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - написал мэр Терехов в Telegram. А президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Харькова "очередным проявлением российского безумия". По его словам, на момент удара в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

В тот же день, 25 мая, по центру Харькова был нанесен еще один удар, в результате которого пострадали, по последним данным, 25 человек.

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