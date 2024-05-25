В Харькове растет число жертв удара по гипермаркету

Россия ударила авиабомбами по строительному гипермаркету в Харькове, в котором находились более 200 человек. Не менее 11 человек погибли. Украинские власти также сообщили об обстреле центра города.

Число погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове выросло до 11 человек. Такие данные глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов привел утром воскресенья, 26 мая.

Обстрел одного из спальных районов города произошел накануне. "Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - написал мэр Игорь Терехов в Telegram. К вечеру 25 мая было известно о 6 погибших и 40 раненых. По данным Национальной полиции Украины , пропавшими без вести числятся 17 человек.

Под обстрел также попал Центральный парк города. "Попадание произошло у спортивной площадки в землю. К счастью, никто не пострадал", - сообщил Терехов.

Областные власти: Удар нанесен управляемыми авиабомбами

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на строительный гипермаркет сбросили две управляемые авиабомбы. "Два российских КАБа попали в строительный гипермаркет в Харькове. Возник пожар на 15 000 квадратных метров", - написал он в Telegram.

Позднее Синегубов сообщил о еще одном ударе по центру города, в результате которого пострадали 18 человек.

Зеленский назвал обстрел Харькова "российским безумием"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем внеплановом видеообращении днем 25 мая назвал субботний удар по Харькову "очередным проявлением российского безумия". "Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло", - написал глава государства в Telegram. По его словам, на момент удара в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

Зеленский вновь призвал мировых лидеров оказать достаточную поддержку в виде ПВО, необходимость в которой особо остро ощущает на себе Харьков в последние недели. "Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость - для разрешения защищать жизни наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, - мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов", - написал президент.

Армия РФ также нанесла удар по центру Харькова

Вечером 25 мая российские войска нанесли еще один удар по Харькову, попав в район плотной жилой застройки в центральной части города, заявили местные власти. Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате атаки пострадали 18 человек, среди них 13-летний ребенок. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой С-300.