Президент Украины: Потребности в ПВО закрыты на четверть

В интервью AFP Владимир Зеленский говорил о нехватке ПВО, боевом духе ВСУ, запрете Запада бить по целям в России, наступлении РФ под Харьковом, "олимпийском перемирии" и участии КНР в саммите мира.

Потребности Украины в системах противовоздушной обороны закрыты лишь на четверть. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству AFP, опубликованном в субботу, 18 мая. Кроме того, стране необходимы 120-130 современных боевых самолетов, чтобы покончить с превосходством России в воздухе, добавил украинский лидер, приведя в пример многофункциональные истребители F-16.

О боевом духе войск

При этом Зеленский указал на нехватку военных и наличие проблем с боевым духом Вооруженных сил Украины. "Нам нужно укомплектовать резервы", - заявил он. Среди существующих бригад "значительная часть пустует", пояснил украинский лидер. "Нам нужно сделать это, чтобы у ребят была нормальная ротация. Тогда их боевой дух улучшится", - добавил глава государства. В Украине 18 мая в полном объеме вступил в силу масштабный закон о мобилизации.

О "самом большом преимуществе" для РФ

В то же время Зеленский раскритиковал позицию западных стран, запрещающих использовать поставленное ими вооружение для ударов по территории России. Подобная ситуация является "самым большим преимуществом" для РФ, считает он. "Мы находимся в абсурдной ситуации, когда Запад боится, что Россия проиграет войну. И он не хочет, чтобы Украина ее проиграла", - подчеркнул собеседник AFP.

"Разумеется, мы хотим, чтобы война закончилась справедливым для нас миром. Разумеется, Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно скорее", - добавил глава государства.

Обстановка в Харьковской области - контролируемая

Зеленский не обошел стороной наступление России в Харьковской области. По мнению украинского лидера, оно может быть "первой волной" атак ВС РФ. Российские войска продвинулись вглубь от границы "на пять-десять километров", прежде чем были остановлены украинской армией, пояснил он.

Ситуация в регионе является "контролируемой", но "не стабилизированной", добавил Зеленский. По его мнению, силы РФ намерены атаковать Харьков, даже понимая, что это будет "очень трудно". При этом президент РФ Владимир Путин утверждает, что российская армия "на сегодняшний день" не планирует брать Харьков, а пытается создать "санитарную зону" на приграничных с Белгородской областью территориях.

Киев - против любого перемирия, которое играет на руку противнику

Кроме того, украинский лидер скептически отозвался о предложении президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии на время летних Олимпийских игр в Париже. "Во-первых, мы не верим Путину. Во-вторых, он не выведет войска. В третьих кто может гарантировать, что Россия не воспользуется этим временем для ввода своих сил на нашу территорию?" - объяснил Зеленский. "Мы выступаем против любого перемирия, которое играет на руку врагу", - подчеркнул глава украинского государства.

О Китае и саммите мира в Швейцарии

При этом Зеленский выразил заинтересованность в участии Китая в скором саммите мира по Украине. Для КНР возможный проигрыш России в войне будет означать "победу Запада", а Пекин "хочет отыскать баланс между ними", указал украинский лидер. "Вот почему я хотел бы, чтобы Китай принял участие" в конференции 15-16 июня в Швейцарии, пояснил собеседник агентства. Участие в мероприятии глобальных игроков, подобных КНР, важно, поскольку они способны оказывать влияние на Москву, считает украинский президент.