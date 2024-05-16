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В НАТО не ждут стратегического прорыва ВС РФ под Харьковом

Павел Мыльников
17 мая 2024 г.

Недостаточная численность войск не позволит ВС РФ добиться стратегического успеха, а украинцы удержат линию обороны в Харьковской области с учетом военной помощи Запада, считает Кристофер Каволи.

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Разрушенные кирпичные дома в результате обстрела Харькова
Последствия обстрела ХарьковаФото: Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/IMAGO

У российской армии не хватит сил для стратегического прорыва в Харьковской области, считает главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Силы РФ "способны добиться локальных успехов, и именно это они сделали", однако в то же время "понесли некоторые локальные потери", заявил Каволи в четверг, 16 мая. Кроме того, российским военным не хватает "навыков и способностей", добавил он.

При этом американский генерал выразил уверенность в способности Вооруженных сил Украины удержать линию обороны. Сейчас украинские военные получают "большое количество боеприпасов, систем ПВО малой дальности и значительное количество бронетехники", указал Каволи. По его словам, дальнейшая военная поддержка Киева со стороны партнеров по НАТО уже в пути.

Наступление РФ в Харьковской области

Армия России 10 мая усилила обстрелы Харьковской области и начала наступление в регионе. Российским военным удалось занять несколько приграничных сел. По оценке агентства AFP, за неделю ВС РФ захватили 278 квадратных километров украинской территории. Украина проводит эвакуацию мирного населения из региона.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая провел в Харькове заседание Ставки верховного главнокомандующего. Харьковское направление "остается чрезвычайно сложным", а украинские военные усиливают подразделения, отметил глава государства, подчеркнув, что ситуация в регионе в целом остается под контролем.

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