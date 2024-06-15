Шольц назвал несерьезными требования Путина по Украине

Заявления Путина по прекращению войны в Украине не обсуждались на саммите G7, сообщил канцлер ФРГ. По его словам, президент РФ предлагает документально закрепить его "империалистический акт грабежа".

Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным условия мирных переговоров с Украиной не были серьезными и не обсуждались на саммите "Группы семи" (G7) в Италии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в кулуарах мероприятия. Данные заявления имеют отношение к открывающейся в Швейцарии мирной конференции по Украине, отметил он в интервью немецкому телеканалу ZDF в субботу, 15 июня.

В эфире ARD Шольц отверг требования Путина, назвав их стремлением к навязанному им миру. Российский президент предлагает "зафиксировать в документах империалистический акт грабежа", заявил он в южноитальянском Бари. "Нам нужен не продиктованный, а честный и справедливый мир, основанный на территориальной целостности и суверенитете", - добавил немецкий канцлер.

По его словам, открывающаяся в Швейцарии конференция является первым шагом к такому миру, даже если там не будет принято масштабных решений.

Шольц считает необходимым участие России в следующей конференции

Одновременно Шольц выразил убеждение, что на следующей конференции по Украине должны присутствовать представители России, развязавшей войну против соседней страны. По его словам, на мирном саммите в Швейцарии предполагается заложить основы для последующей конференции. "И речь будет идти и о присутствии там России", - добавил он. По словам Шольца, на конференции в Швейцарии будут "поливать дипломатический росток, который должен подрасти".

В интервью ARD он не исключил, что в будущем будут иметь место переговоры с Путиным. "Такой разговор имеет смысл только в том случае, если необходимо обсудить что-то конкретное", - указал он.

Накануне Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел заявил, что Россия готова прекратить огонь в Украине, если Киев выведет войска из четырех оккупированных РФ регионов Украины и объявит об отказе от вступления в НАТО, а Запад примет решение отменить санкции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал данные заявления "ультиматумом, которому нельзя доверять".

Пятая конференция по Украине

Саммит мира в швейцарском кантоне Люцерн, открывающийся 15 июня, нацелен на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе. В двухдневной конференции участвуют представители более чем 90 стран. Россия на нее не приглашена, Китай отказался от участия. США представляет вице-президент Камала Харрис.

В то же время швейцарское правительство выразило надежду, что представители России когда-нибудь смогут присоединиться к обсуждению мирного урегулирования в Украине. Глобальный саммит мира проходит в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе.