СМИ ФРГ о G7: Путин оплатит оружие, которое его и остановит

Газета Volksstimme из Магдебурга полагает, что президент Украины Владимир Зеленский имеет все основания быть довольным решением саммита G7 о кредите на 50 миллиардов долларов США, который будет финансироваться за счет процентов от замороженных российских активов. "Это настоящее финансовое благословение, которое дается только раз. Но еще важнее достичь мира на востоке Европы. Окошком для этого является та приоткрытая крошечная щель, которой станет мирная конференция в Швейцарии или кое-какие сигналы из Москвы. Фоном всему этому служит тот факт, что линия фронта за девять месяцев практически не претерпела изменений. Истекает промежуток времени для достижения возможного справедливого решения: Дональд Трамп как президент США будет продвигать свои мирные решения без особого внимания к (мнению. - Ред.) Украины", - предостерегает Volksstimme.

Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии Фото: Nicholas Berardo

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung в свою очередь размышляет о том, как решение G7 воспримут потенциальные глобальные инвесторы. "Тот факт, что Запад сейчас хочет получить доступ к "частным активам Путина", как это называет министр финансов США, чтобы поддержать Украину, если говорить буквально, не корректен. Это замороженные деньги российского Центробанка, преимущественно находящиеся на иностранных счетах в Европе. Использование процентов от этих депозитов для кредита Украине выглядит вполне справедливым, учитывая огромные убытки, наносимые Россией стране, в которую она вторглась. Но для европейского финансового центра это неоднозначный сигнал, который может отпугнуть часть инвесторов", - предупреждает FAZ.

О еще одном "значимом эффекте"

Тему продолжает издание Südkurier из Констанца. "Проценты от замороженных российских активов должны финансировать оружие для Украины. Если бы тема не была настолько смертельно серьезной, можно было бы сказать, что это прекрасная идея. Полководец Владимир Путин сам же оплачивает оружие, которое должно остановить продвижение его же войск. В этом плане имеется еще один, не менее значимый эффект. Он нацелен на Дональда Трампа, у которого есть шанс снова стать президентом США и который хотел бы прекратить поставки оружия Украине. Будущее военных закупок было бы защищено от изменчивости настроений Трампа. Но загвоздка состоит в том, что танки или пушки на прилавке не лежат, сначала их еще предстоит изготовить. А на это нужно время", - напоминает Südkurier.

Берлинская газета Tagesspiegel считает, что излишне говорить о каких-либо твердых гарантиях защиты от изменчивых настроений Трампа и поясняет: "То, что военная и материально-техническая поддержка Украины будет обеспечена в долгосрочной перспективе, даже если Дональд Трамп победит на выборах, является очковтирательством. Армия США не только координирует помощь, Вашингтон также является крупнейшим поставщиком оружия для украинской армии. Если бы возможный президент Трамп резко сократил поддержку танками, ракетами и боеприпасами, вступиться пришлось бы европейцам. Однако вряд ли это удастся", - скептически отмечает Tagesspiegel.

Поддержка Украины по линии НАТО - правильный шаг

Комментируя вопрос о координации западной помощи Киеву, мюнхенская Süddeutsche Zeitung приветствует тот факт, что роль НАТО в этом процессе постоянно возрастает. Разрешить именно НАТО, а не армии США, координировать поддержку Украины - это правильный шаг, способствующий укреплению и самого альянса, пишет газета. Издание напоминает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг работает над созданием миссии для координации поставок военной помощи Украине, а также долгосрочного фонда поддержки ее обороноспособности. До сих пор координацией поставок вооружений занимались США в так называемом формате "Рамштайн". "Инициатива Столтенберга по усилению поддержки Украины, особенно по линии НАТО, является правильным способом борьбы с постоянными угрозами со стороны Москвы. Любое усиление и привлечение НАТО к поддержке Украины в конечном счете также способствует усилению эффекта сдерживания, который исходит от самого оборонного альянса. Несмотря на все фантазии о войне против Запада, распространяемые российской пропагандой, нападение на территорию альянса все равно было бы огромным риском для Москвы. Чем более конкретные задачи берет на себя НАТО, особенно в Восточной Европе, тем меньше вероятность того, что в какой-то момент России придет в голову идея проверить, насколько надежна поддержка членов альянса", - пишет Süddeutsche Zeitung.

В заключение обзора приводим комментарий газеты Kieler Nachrichten, которая высоко оценивает результаты встречи "большой семерки" в Италии. "На данном этапе войны, на котором Украина ведет оборону, обязательства крупнейших индустриальных стран G7 относительно новых кредитов многого стоят. Сами по себе они (кредиты. - Ред.) не смогут переломить ход войны, но являются сигналом того, что альянс демократических государств стоит на том, что снова и снова повторяет канцлер ФРГ Шольц: мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. 50 миллиардов - это большие деньги, и они помогут Украине закупить вооружение и восстановить инфраструктуру. Однако кредиты - это лишь еще один шаг на пути Запада не дать России выиграть эту войну", - подытоживает Kieler Nachrichten.